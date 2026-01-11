Rönesans, ‘Gökçedağ RES’i satın aldı

Zorlu Enerji tarafından işletilen Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Rönesans Yenilenebilir Enerji tarafından satın alındı. Söz konusu işlemle Rönesans'ın yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücü 577 MW'a ulaştı. Rönesans'ın, bu işlemle iki yıl önce 166 MW olan kurulu gücü yaklaşık 3.5 katına çıkmış oldu. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali'nin satın alınmasıyla birlikte, tamamı yeşil enerjiden oluşan kurulu gücümüz 577 MW'a ulaşırken, yenilenebilir enerji proje portföyümüz 1.400 MW seviyesine yükseldi. Son iki yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitemizi yaklaşık 3.5 katına çıkardık" dedi.