Giriş Tarihi: 2.06.2026

Rusya uçak yakıtı ihracatını yasakladı

RUS hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasaklandığını bildirdi. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi. "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır" ifadesi kullanılan hükümetin açıklamasında, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi. Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor
