Rusya’dan kritik açıklama: BAE’nin OPEC’ten ayrılması petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?

BAE'nin 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ ittifakından çekileceğini açıklaması, petrol arzının yönetimi ve fiyat istikrarı konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ülkenin üretimini artırma yönündeki planları, ilerleyen dönemde pazar payı rekabetini kızıştırabileceği yönünde endişelere neden oldu.

Interfax'a konuşan Novak, piyasadaki mevcut duruma dikkat çekerek "Şu anda zaten ciddi bir arz sıkıntısı var. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle piyasaya yeterli miktarda petrol ulaşmıyor ve talep arzın oldukça üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.

Novak ayrıca Rusya ile Suudi Arabistan'ın BAE'nin kararını henüz resmi olarak görüşmediğini belirtti ve Moskova'nın OPEC+ iş birliğine bağlılığını sürdürdüğünü yineledi.

Koalisyonun kriz dönemlerinde petrol piyasasında istikrarı koruma konusunda önemli bir rol oynadığını ifade eden Novak, bu iş birliğinin yatırım stratejileri, sektörün gelişimi ve ülkeler arası koordinasyon açısından kritik olduğunu dile getirdi.

