Haberler Ekonomi Haberleri Rusya'dan kritik açıklama: BAE’nin OPEC’ten ayrılması petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:25

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararının kısa vadede petrol piyasasında bir fiyat savaşına yol açmasının beklenmediğini ifade etti. Novak, mevcut küresel koşullarda arzın zaten kısıtlı olduğunu vurgulayarak, böyle bir senaryonun olası görünmediğini söyledi.

BAE'nin 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ ittifakından çekileceğini açıklaması, petrol arzının yönetimi ve fiyat istikrarı konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ülkenin üretimini artırma yönündeki planları, ilerleyen dönemde pazar payı rekabetini kızıştırabileceği yönünde endişelere neden oldu.

Interfax'a konuşan Novak, piyasadaki mevcut duruma dikkat çekerek "Şu anda zaten ciddi bir arz sıkıntısı var. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle piyasaya yeterli miktarda petrol ulaşmıyor ve talep arzın oldukça üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.

Novak ayrıca Rusya ile Suudi Arabistan'ın BAE'nin kararını henüz resmi olarak görüşmediğini belirtti ve Moskova'nın OPEC+ iş birliğine bağlılığını sürdürdüğünü yineledi.

Koalisyonun kriz dönemlerinde petrol piyasasında istikrarı koruma konusunda önemli bir rol oynadığını ifade eden Novak, bu iş birliğinin yatırım stratejileri, sektörün gelişimi ve ülkeler arası koordinasyon açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ #OPEC #RUSYA #BAE #HÜRMÜZ BOĞAZI

