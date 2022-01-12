SABAH, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı

Tam kapasite 400 yolcu ile yaptığımız yolculuk 50 dakika sürerken, yolcular bu hizmet için Başkan Erdoğan'a minnet duyduklarını söyledi. İki hat arasında 2 gün içerisinde 5 binin üzerinde yolcu taşınırken, hafta sonu dahil tüm biletlerin tükenmiş olduğu belirtildi.

İlk kazması 2014 yılında vurulan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçtiğimiz haftasonu vatandaşların hizmetine sunuldu. İlk bir haftası ücretsiz hizmet verecek olan Yüksek Hızlı Tren'e vatandaşların ilgisi de oldukça yüksek oldu. Karşılıklı olarak günde 3 sefer bulunan hatta tüm seferler tam kapasite ile dolu olarak sürüyor. SABAH olarak bizde Konya-Karaman hattını yolculuk yaptık.

'YOLCULUK 50 DAKİKA SÜRDÜ'

Tam kapasite 400 yolcu ile Konya Tren Gar'ından 13.30 da hareket eden trenimiz yol güzergahında sadece Çumra istasyonunda yolcu indirip-bindirdi. Rahat bir şekilde süren yolculuk 50 dakika sonra Karaman Gar'ın da sona erdi. Karaman Gar'ına vardığımızda ise bir sonraki sefer için yüzlerce vatandaşın beklediğini gördük.

'2 GÜNDE 5 BİNİN ÜZERİNRDE YOLCU TAŞINDI'

400 ile 480 yolcu kapasitelini Yüksek Hızlı Trenlerin hizmet verdiği hatta 2 gün boyunca 5 binin üzerinde yolcu taşındı. Önümüzdeki Cumartesi günü dahil tüm biletlerin satıldığını belirten yetkililer, yolcuların yoğun ilgisinin artarak sürdüğünü söyledi.

'GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GELDİK'

Kız kardeşini görmek için Karaman'a gittiğini belirten Kerim İnce, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Eskiden eşekle gidip eşekle gelirdik. O devir bitti artık. Şimdi çok iyiyiz. Hem güvenli hem de konforlu yolculuk yapıyoruz. İlk kez biniyorum. Karaman'da kız kardeşimi görmeye gidiyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar Karaman'a geldik. Otobüsle 1,5 saat kadar sürüyordu. Bu tren hayatımızı çok kolaylaştırdı" dedi.

'BEBEĞİMLE AKTARMA YAPIYORDUM'

Bebeği ile Eskişehir'den Karaman'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Fatmanur Kök ise şunları söyledi: " Eskişehir'den geliyorum. Karaman'a ailemin yanına gidiyorum. Daha önce zorlanıyordum. Sürekli aktarma yapıyordum. Oda bizim için çok zor oluyordu. Bu hatt açılması bizim için çok iyi oldu. Yıllardır bekliyorduk. Bebeğimle daha konforlu ve güvenilir bir yolculuk yapıyorum" diye konuştu.

'KİMSE NANKÖRLÜK YAPMASIN, HARİKA BİR HİZMET'

Yolculardan Arzu Korkmaz ise, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız devleti ve milleti için sürekli çalışıyor. Allah onu başımızdan eksin etmesin. Kimse nankörlük yapmasın. Biz Reis'imizi başımızda görmek istiyoruz. Artık hastanemize daha kolay gidebiliyoruz. Kendimizi daha güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren sayesinde ilk kez Karaman'ı göreceğini belirten 12. sınıf öğrencisi Furkan Çiftçi ise şunları dile getirdi: "Ulaşım ve eğitim alanında son zamanlarda çok önemli projeler yapıldı. Bu hatla birlikte Konya ve Karaman halkı için muhteşem bir kolaylık sağlandı. Bende arkadaşlarımla Karaman'a gidiyoruz ve orayı tanıma fırsatı bulacağız. Bizim içinde çok iyi oldu. Hızlı tren sayesinde Karaman'a da ilk kez görmüş olacağım. Bizim içinde çok güzel bir deneyim olacak" dedi.

Dönüş yolculuğunda ise 15.45 de bindiğimiz tren, 16.35 te yani 50 dakikada sonra Konya Tren Gar'ına ulaştı. Yetkililer ilerleyen zamanlarda bu sürenin 35-40 dakikaya kadar düşebileceğini belirtti.