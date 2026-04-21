Sabancı Akçansa’daki hisselerini de satıyor

Carrefoursa'yı A-101'e satan Sabancı Holding, Akçansa'daki paylarını da diğer ortağa sattı. Sabancı Holding, Akçansa Çimento'daki yüzde 39.72'lik hissesine ilişkin olarak, mevcut ortağı Heidelberg Materials'ın ön alım hakkını kullanma yönündeki bildirimini aldığını duyurdu. 1.1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden yapılan anlaşma ile Sabancı bu satıştan 437 milyon dolar alacak. Hiedelberg'in Akçansa'daki payı yüzde 79.44'e çıkacak. Devir işlemleri, resmi kurumların onayının ardından tamamlanacak. Pay devir işleminden sonra Sabancı Holding'in Akçansa'da herhangi bir hissesi kalmayacak.