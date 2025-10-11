Sabancı, Türkiye’nin en iyi işvereni oldu

FORBES tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi İşverenleri-2025" listesinde Sabancı Holding, kapsayıcı İK politikaları, fırsat eşitliği, esnek çalışma ve çalışan bağlılığı uygulamalarıyla dünya genelinde 51'inci, Türkiye'de ise birinci oldu. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, "Çalışanlarımızın tutkusu, cesareti ve yaratıcılığıyla ikinci yüzyılımıza çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz" dedi. 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında şirketler, çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve kurumsal itibar gibi temel kriterlere göre değerlendirildi. Dünyadan 900 şirketin yer aldığı listede, İK politikaları, gelişim ve fırsat eşitliği yaklaşımı, esnek çalışma ve çalışan bağlılığı programları öne çıkıyor. Listede yer alan 6 Türk şirketi şöyle sıralandı: Sabancı Holding (51), Koç Holding (113), Türk Hava Yolları (308), Yıldız Holding (432) İş Bankası (460) ve Zorlu Holding (861).