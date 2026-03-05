Sabiha Gökçen Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayımladığı Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en yüksek büyüme oranını elde etti.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, havalimanının yolcu trafiğindeki artışla Avrupa genelinde dikkat çekici bir performans sergilediği belirtildi.
AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE PERFORMANS
ACI Europe tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa havalimanlarında yolcu trafiği Ocak 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artış kaydetti.
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü gerçekleşti. Bu ülkelerde havalimanlarındaki yolcu sayısı yüzde 8,8 artarken, Türkiye'deki havalimanları yüzde 9,4'lük artışla Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösterdi.
BÜYÜK HAVALİMANLARI KATEGORİSİNDE ZİRVEDE
Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı "majör" kategoride İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yüzde 14,3'lük yolcu artışıyla Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en güçlü büyüme performansını sergiledi.
Aynı kategoride Frankfurt Havalimanı yüzde 4,9'luk artışla ikinci sırada yer alırken, Münih Havalimanı yüzde 3,9 ile üçüncü, Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı ise yüzde 3,5'lik artışla dördüncü sırada yer aldı.