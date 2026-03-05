Sabiha Gökçen Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayımladığı Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en yüksek büyüme oranını elde etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, havalimanının yolcu trafiğindeki artışla Avrupa genelinde dikkat çekici bir performans sergilediği belirtildi.