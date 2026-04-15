Ekonomi Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı belli oldu
Giriş Tarihi: 15.04.2026 13:02 Son Güncelleme: 15.04.2026 13:03

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 mart ayı uçuş verileri belli oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 yılı Mart uçuş verilerine göre havalimanını 3 milyon 661 bin 900 yolcu kullanırken en yoğun hatlar ise; iç hatlarda Antalya, dış hatlarca ise Ercan uçuşları oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2026 yılı mart ayı trafik sonuçları yayımlandı. Yayımlanan verilere göre söz konusu ayda havalimanı iç hatlarda 1 milyon 731 bin 242 dış hatlarda 1 milyon 930 bin 658 olmak üzere toplam 3 milyon 661 bin 900 yolcuyu misafir etti. Uçuşlarda iç hatlarda en çok Antalya, İzmir ve Ankara, dış hatlarda ise Ercan, İngiltere Londra Stansted ve Almanya'da Düsseldorf uçuşlarında yoğunluklu görüldü.

