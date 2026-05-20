Sabit telefon dönemi kapanıyor! 5 yılda milyonlarca abone kayboldu, işte sabit telefonu en çok kullanan il...

5 YILDA 4 MİLYONDAN FAZLA ABONE KAYBI YAŞANDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2020-2025 dönemine ait elektronik haberleşme sektörü il bazlı istatistikleri, Türkiye'de iletişim alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiğini gösterdi.

Verilere göre 2020 yılında 12 milyon 448 bin olan sabit telefon abone sayısı, 5 yıl içinde 8 milyon 390 bine kadar geriledi.

MOBİL ABONELİKLERDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Sabit telefon kullanımındaki düşüşe karşın mobil telefon abonelikleri aynı dönemde yüzde 21 artış göstererek 99,7 milyona ulaştı.

Mobil kullanımın yoğun olduğu büyükşehirlerde de dikkat çeken artışlar yaşandı. Son 5 yılda mobil aboneliklerde yüzde 21 ile yüzde 29 arasında değişen yükselişler kaydedildi.

EN FAZLA SABİT HAT İSTANBUL'DA

Sabit telefon abonelerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, nüfus yoğunluğuna paralel şekilde en fazla abonenin İstanbul'da bulunduğu görüldü.

İstanbul'da 2020 yılında 3 milyon 147 bin olan sabit telefon abone sayısı, 2025 yılı sonunda 2 milyon 57 bin 335'e düştü.

EN AZ SABİT TELEFON KULLANILAN İL TUNCELİ OLDU

Türkiye genelinde en az sabit hat abonesine sahip il Tunceli oldu. Kentte 2020 yılında 13 bin 224 olan abone sayısı, 2025 itibarıyla 7 bin 246'ya geriledi.

Tunceli'nin ardından Ardahan, 9 bin 90 aboneyle sabit telefonun en az tercih edildiği ikinci il olarak kayıtlara geçti.

İNTERNETTE BÜYÜME DEVAM ETTİ

İletişim sektöründeki asıl büyüme ise genişbant internet ve fiber altyapı yatırımlarında yaşandı. Türkiye genelinde genişbant internet abone sayısı 2020-2025 döneminde yüzde 18 artarak 97,4 milyona yükseldi.

Bu abonelerin 21 milyonunu sabit internet kullanıcıları oluştururken, 76,4 milyonunu mobil genişbant aboneleri meydana getirdi.

FİBER ALTYAPI YATIRIMLARI HIZLANDI

Genişbant internet büyümesinde en dikkat çeken alan fiber altyapı oldu. Fiber internet altyapısı son 5 yılda yüzde 22 büyürken, fiber optik kablo uzunluğu da yüzde 60 artarak 681 bin kilometreye ulaştı.

İl bazında fiber yatırımlarında İstanbul yüzde 80, Bursa yüzde 76 ve Ankara yüzde 66'lık artış oranlarıyla ilk sıralarda yer aldı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör