Sabri Ülker Bilim Ödülü Şili’ye

Sabri Ülker Vakfı'nın yenilenen globalleşme vizyonuyla 10'uncu yılında uluslararası arenaya açtığı Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nü, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nden biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin kazandı. San Martin'in araştırması, sağlık ve sürdürülebilirliği "Döngüsel Beslenme" yaklaşımıyla bir araya getiriyor. San Martin ödülünü Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker'in elinden aldı. San Martin liderliğindeki proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarını kullanarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan, yüksek emilime sahip yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirdi. Ağızda hızla dağılan filmler 60 saniyeden kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilimini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor.

İNSANA FAYDA SAĞLAMAK

Ödül töreninde konuşan Murat Ülker, Ülker ailesi olarak, kendini bilime ve insanlığa hizmete adamış isimleri desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Ülker, "Kurucumuz Sabri Ülker'in hayatına baktığınızda, aslında çok net bir ilke görürsünüz: İnsana fayda sağlamak… Onun 'Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir' sözü, bizim iş yapış biçimimizin de temelini oluşturdu" dedi. Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker de Vakfın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu "insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemek" hedefini bir adım ileriye taşıdıklarını belirtti. Yahya Ülker, "İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Gıda, beslenme, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi… İşte tam da bu yüzden bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biliyoruz ki geleceği kimse tek başına inşa edemez. Gelecek birlikte üretenlerin olacak. Bilim varsa umut vardır ve biz o umudu birlikte büyütüyoruz" diye konuştu.