Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamamaya göre, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projelerin ve genç bilim insanlarının ödüllendirildiği etkinliğin değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek.

Sabri Ülker Vakfı, geleceğin bilim liderlerini keşfetme vurgusuyla ödülünü kapsamı ve etki alanını global ölçekte genişletti.

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için ödülün internet sitesi 31 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.