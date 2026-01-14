Sadece yüzde 1 rahat olacak, fırtınalı günler kapıda! İşte 2026’da piyasaları bekleyen en büyük tehlike

ANKETE KATILANLAR DALGALI VE FIRTINALI BİR DÖNEM BEKLİYOR

Ankete katılan lider ve uzmanların yarısı, önümüzdeki 2 yıl için küresel görünümün "dalgalı veya fırtınalı" olacağını öngörürken, yalnızca yüzde 1'lik bir kesim sakin bir dönem bekliyor. On yıllık perspektifte ise katılımcıların yüzde 57'si küresel ortamın istikrarsız veya çalkantılı olacağı görüşünü paylaştı. Raporda, devletler arası silahlı çatışma, aşırı hava olayları, toplumsal kutuplaşma ile dezenformasyon ve yanlış bilgi 2026'nın öne çıkan diğer büyük riskleri arasında yer aldı. Dezenformasyonun kısa vadeli riskler arasında üst sıralara yükselmesi, demokratik süreçler ve toplumsal güven açısından önemli bir tehdit olarak değerlendirildi. Teknoloji alanında ise yapay zekânın olumsuz etkilerine yönelik endişelerin hızla arttığına dikkat çekildi. Yapay zekâ kaynaklı riskler, kısa vadede daha geride yer almasına rağmen 10 yıllık görünümde ilk 5 risk arasına yükseldi. Bu durumun iş gücü piyasaları, toplumlar ve güvenlik üzerinde önemli etkiler doğurabileceği belirtildi.