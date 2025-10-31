Safranbolu’da Morun ve Dayanışmanın Hasadı: Anadoludakiler’den Safran İmecesi

Anadoludakiler, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüleri "Safran İmecesi" için Karabük'ün Safranbolu ilçesine davet ediyor. 1 Kasım'da düzenlenecek özel bir etkinlikle gönüllüler, üreticilerle omuz omuza safran çiçeklerini toplayacak, morun içinden kırmızıyı ayıklayacak, toprağın bereketine ve dayanışmanın gücüne tanıklık edecek.

Toprağa Dokun, Morun Bereketine Katıl

"Değeri sabit, rengi değişken, şifası gani baharat" olarak bilinen safran, binlerce yıldır Anadolu'nun hem mutfak kültüründe hem de zanaat geleneğinde yerini koruyor.

Mor renkli narin çiçekleri, kırmızı ipeksi üçüz tepecikleriyle bir emeğin ve sabrın simgesi olan bu bitki, Safranbolu'nun kendine özgü mikro klimasında, Batı Karadeniz'in rengini her sonbahar mora çalan bir berekete dönüştürüyor.

1 Kasım Cumartesi günü yapılacak Safran İmecesi'nde gönüllüler, sabahın erken saatlerinde tarlalarda üreticilerle bir araya gelecek; safranın toplanışından işlenmesine, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm süreci deneyimleyecek. Gün boyunca düzenlenecek kısa atölyelerde, safranın geleneksel kullanım alanları ve üretim hikâyesi de paylaşılacak.

BİRLİKTELİKLE ARTAN BEREKET: İMECE

Anadoludakiler'in "İmece" yaklaşımı, Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen dayanışma kültürünü çağdaş bir biçimde yaşatmayı hedefliyor.

Bir köyde, bir mahallede, bir tarlada el birliğiyle yürütülen üretim faaliyetleri bugün dijital çağın olanaklarıyla yeniden hayat buluyor.

Üreticiler, yardıma ihtiyaç duyduklarında Anadoludakiler platformu üzerinden çağrıda bulunuyor; gönüllüler bu çağrılara yanıt vererek Anadolu'nun bereket zincirine dahil oluyor.

Safran İmecesi ise dayanışma ağının ilk buluşması olarak, üreticiyi destekleyen, gönüllüyü üretene yaklaştıran bir deneyim sunuyor.

Anadoludakiler, bu imece geleneğini farklı ürünler ve bölgelerle sürdürülebilir bir paylaşım ağına dönüştürmeyi hedefliyor.

Anadoludakiler, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin hikâyelerini görünür kılan, imece kültürünü yaşatan ve yerel dayanışmayı güçlendiren bir platformdur.

Amaç; üreticiyi, gönüllüyü ve toplumu aynı sofrada buluşturmak, Anadolu'nun üretim geleneğini geleceğe taşımaktır.

