Sağlık açık ara önde gidiyor yüzde 157’lik sıçrama

Sigorta sektörü 2025 yılında güçlü bir büyüme ivmesi yakalarken, toplam prim üretiminde yüzde 50'lik artış büyümenin yalnızca enflasyon kaynaklı olmadığını, sigortaya olan reel talebin de arttığını gösterdi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan Kasım 2025 verileri de, Türkiye'de sigortalılık oranlarının son üç yılda istikrarlı bir artış eğilimi sergilediğini ortaya koydu. Buna göre, toplam nüfus içinde sigortalılık oranı 2023 yılı sonunda yüzde 39 seviyesinde bulunurken, 2024 yılında aynı seviyesini korudu ve Kasım 2025 itibarıyla yüzde 40'a yükseldi. Benzer sektörlerde cirosal büyüme varken sigorta sektöründe oransal büyüme dikkat çekici.

İKİ KİŞİDEN BİRİ SİGORTALI

Sigortalılık oranları 15 yaş ve üzeri nüfus esas alındığında daha güçlü bir görünüm sundu. 2023 yılı sonunda yüzde 50 olan sigortalılık oranı, 2024 sonunda yüzde 51'e yükseldi. Kasım 2025 itibarıyla ise bu oran yüzde 52 seviyesine ulaştı. Söz konusu artış, Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki her iki kişiden birinin sigorta güvencesi kapsamında yer aldığını gösterdi.

HAYAT DIŞINDA BELİRGİN YÜKSELİŞ

Branş bazında bakıldığında, hayat dışı sigortalılıkta dikkat çekici bir artış gözlendi. Toplam nüfus içinde hayat dışı sigortalılık oranı 2023 yılı sonunda yüzde 31 iken, 2024'te yüzde 33'e yükseldi ve Kasım 2025 itibarıyla yüzde 35 seviyesine çıktı. Aynı dönemde 15 yaş ve üzeri nüfusta hayat dışı sigortalılık oranı 2023 sonunda yüzde 41 olarak ölçülürken, 2024'te yüzde 43'e ve Kasım 2025'te yüzde 45'e yükseldi. Bu gelişme, hayat dışı branşların günlük yaşam riskleri açısından yaygınlığını artırdığını ortaya koydu.



SEKTÖRE DUYULAN GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ

VERİLERE ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Obalı, sigortalılık oranlarındaki artışın sektöre duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Obalı, "Sigortalılık oranlarında gözlenen bu artış, sigortanın bireyler ve hanehalkı için vazgeçilmez bir finansal güvence aracı haline gelmeye başladığını gösteriyor. Özellikle 15 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 52'ye ulaşan oran, sigorta bilincinin toplum genelinde güçlendiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, ürün çeşitliliği ve erişilebilirlik odaklı çalışmalarla sigortanın toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.



HAYAT SİGORTALARI EN ZAYIF ALAN OLDU

HAYAT sigortalarında ise daha sınırlı bir seyir izlendi. Toplam nüfus içinde hayat sigortalılık oranı 2023 sonunda yüzde 20 olarak kaydedilirken, 2024 ve 2025 Kasım verilerinde yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. 15 yaş ve üzeri nüfusta hayat sigortalılık oranı ise 2023 sonunda yüzde 26 iken, 2024'te yüzde 24'e ve Kasım 2025 itibarıyla yüzde 23 seviyesine geriledi. Bu tablo, hayat sigortalarında penetrasyonun henüz istenen düzeye ulaşmadığını ve büyüme potansiyelinin devam ettiğini gösterdi.