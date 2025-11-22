Sağlık Bakanlığı bütçesi kabul edildi! Bakan Memişoğlu: 2026 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı olacak

'1 YIL İÇİNDE TOPLAM 105 MİLYON TARAMA VE İZLEM YAPTIK'

Bakan Memişoğlu, aile hekimliği sisteminde kapsamlı bir değişiklik yaptıklarını ve akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda yapılan düzenlemelerle ilaçların 5'te 1 oranı kadarının geri verildiğini ekledi. Memişoğlu, "Bizim, aile hekimlerinin yazdığı reçetelere müdahale ettiğimiz, engellediğimiz söylendi. Halbuki biz tam aksine aile hekimliğinde düzenlenen ilaç raporlarının ve reçetelerinin kapsamını genişlettik. Aile hekimlerimiz daha önce yazamadığı bin 859 ilacı yazabilir hale geldi. Böylece vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini çok daha yakın aile hekimlerinden alabilir hale geldi. Ayrıca oluşturduğumuz yeni modellerde; koruyan sağlık politikalarımızı, merkezi aile hekimliğine yerleştirdik. Koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettik ve aile hekimlerimizin düzenli aralıklarla, kronik hastalık ve kanser tanımaları yapmalarını teşvik edecek düzenlemeler yaptık. Bu sayede obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon gibi klinik hastalıkların tanımlanmalarında büyük bir artış sağlandı. Böylece bu hastaların erken dönemlerde telafilerini sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmış olduk. Bir sene içinde toplam 105 milyon tarama ve izlem yaptık. Bununla da kalmıyoruz, tarama ve takip programlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'19 BİN VATANDAŞIMIZA ERKEN KANSER TANISI KOYDUK'

Bakan Memişoğlu, kanser taramaları yaptıklarını belirterek, "Kanser tanısı zamanı geldiğinde aile hekimlerine veya henüz haberi olmayan 15 milyon vatandaşımıza, 40 milyon SMS atarak bilgilendirdik. Böylece son 1 yılda 5 milyon kanser tanısı ile 19 bin vatandaşımıza erken kanser tanısı koyduk. 19 bin vatandaşımızı taradıktan sonra onları bırakmadık. Kanser teşhisi koyulanları hastanede tedavi süreçlerini organize ve takip ettik. Ayrıca sonuç da verdik. Bunu daha da geliştireceğiz" dedi.

'AİLE HEKİMLERİ 6 MİLYON HASTAMIZA HASTANELERDEN RANDEVU ALABİLDİ'

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin uygun görmeleri halinde vatandaşları hastanelere yönlendirdiklerini kaydederek, "Bugün bazı arkadaşlar 'randevu sorunu var' diyor ancak hasta vatandaşlarımız aile hekimlerine gittiklerinde, hekimlerimiz onları hastanelere yönlendirerek herhangi bir branştan randevu alabiliyorlar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum çünkü aile hekimlerine MHRS'nin içinde ayrı bir kontenjan verdik. O kontenjan, cildiye hastalıklarından göz hastalıklarına, onkoloji hastalıklarına kadar tüm randevular aile hekimliğinden alınabilecek durumdadır. Yani bugün randevu alınmadığı iddia edilen, 'Ben bulamadım' diyen vatandaşımız varsa lütfen aile hekimine gitsin ve aile hekiminin onlara randevu alabileceklerini görecektir. Aile hekimleri şimdiye kadar 6 milyon hastamıza hastanelerden randevu alabildi" değerlendirmesinde bulundu.

'2025 YILINDA MHRS'DE 441 MİLYON İŞLEM GERÇEKLEŞMİŞTİR'

Türkiye dışından 2 milyona yakın kişiye sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, MHRS sistemine ilişkin sorular üzerine şöyle devam etti: "2025 yılının ilk 10 ayında 339 milyon MHRS randevulu toplam 441 milyon işlem gerçekleştirilmiştir. Yoğunluklar artık emin olun çok çok aza indi, hatta hemen hemen hiç yok. Bugün 300 bin civarında bekleyen hasta var. Bunların da yaklaşık yarısına yakını istediği doktor veya hastaneye randevu almayı bekliyor. Biz hem randevu sorunuyla hem MHRS ile ilgili çalışmalarımızı geliştirerek devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖİ MODELİYLE YAPILAN ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER YANLIŞTIR'

Bakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin en ileri hizmetlerin sunulduğu sağlık tesisleri olduğunu aktardı ve bu hastanelerin en gelişmiş tıbbi cihazlarla, tam kapasite ameliyathanelerle, özellikli ünitelerle, yoğun bakımlarla, acil servislerle entegre edilen sağlık kampüsleri olduğunu dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, "Şehir hastanelerimize gelen vatandaşlarımızın tüm teşhis, tedavi süreci tek bir kampüs içinde eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmektedir. Bu da zaman, maliyet ve hizmet kalitesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), sadece bir finansman ve yapım modelidir. Bu model, devletin bütçe imkanlarını zorlamadan büyük ölçekli sağlık yatırımlarını daha kısa sürede hayata geçirme amacıyla kullanılmaktadır. Şehir hastanelerinin sahibi ve yöneticisi Sağlık Bakanlığı'dır. Hastanelerin yönetimi sevk ve idaresi, tıbbi süreçlerin tamamı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Özel sektörün sürece katkısı ise yalnızca hastanelerin inşa edilmesi, teknolojik altyapının kurulması, bazı destek hizmetlerinin sunulması ile sınırlıdır. Yani şehir hastanelerimiz, kamu hastaneleri ve tüm sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Kamu Özel İşbirliği ile şehir hastaneleri kapsamında yapılan ödemelerle ilgili iddiaların çok büyük kısmı yanlış veya eksik bilgilerden kaynaklanıyor. Kamu Özel İşbirliği kapsamında yapılan ödemeler, iki ana kalemden oluşmaktadır. Birincisi, kullanım bedeli olarak adlandırılmış kalem. Kullanım bedeli; bu hastanede inşaatı, modern sağlık altyapısı, tıbbi teknoloji yatırımları ve akıllı bina sistemleri için yapılan devasa yatırımların karşılığı olarak ödenen ücrettir. KÖİ kullanım bedeli ödemeleri ise bakanlığımız bütçesinin harcamaları içindeki payı artmamakta aksine her yıl düzenli olarak azalmaktadır" diye konuştu. Bakan Memişoğlu ayrıca yeni dönemde şehir hastanelerinin kapasitesini artıracaklarını ifade etti.

'2025 YILINDA 412 HEKİMİMİZ YURT DIŞINA GİTTİ'

Doktorların yurt dışına gitmeleriyle ilgili milletvekillerinin eleştirileri üzerine Bakan Memişoğlu, "2025 yılında 233 bin hekimimizden yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412. Geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizin 249'u, 2025 yılında ülkemize geri döndü. 2024 yılında 15 bin 382 hekimimiz tıp fakültemizden mezun olmuştur. Ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu hekim sayısı, toplam hekim sayımızın binde 4'üdür" dedi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Memişoğlu'nun soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Sağlık Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın 2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. 2026 yılında da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi projelere imza atarak milletimizin sağlığı için çalışmayı sürdüreceğiz. Komisyon Başkanımız Sayın Mehmet Muş'a, kıymetli milletvekillerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."