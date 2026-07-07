Sağlık enflasyonunda 10 puanlık itiraz

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 2026 yılı ikinci yarısında uygulanacak Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) katsayısını yüzde 20.18 artırması, özel sağlık sigortası sektöründe maliyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yıllık bazda yaklaşık yüzde 42'ye ulaşan maliyet artışının resmi enflasyonun yaklaşık 10 puan üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, sağlık hizmeti fiyatlandırmasında öngörülebilir ve ortak bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu. TTB'nin açıkladığı yeni düzenlemeyle 2026 yılı ikinci döneminde uygulanacak HUV katsayısı yüzde 20.18 artırıldı. Birlik, bu hesaplamada ilk kez enflasyon oranına ek olarak yüzde 2 oranında "refah payı" uygulandığını duyurdu. Böylece 1 Temmuz 2025- 1 Temmuz 2026 döneminde HUV katsayısındaki toplam artış yüzde 39.96'ya ulaştı. Buna 2026 yılının ocak ayında muayene katsayılarına yapılan yaklaşık yüzde 8'lik ilave artışın yıllık etkisi de eklendiğinde, sağlık hizmeti sunum maliyetlerindeki toplam yükselişin yaklaşık yüzde 42 seviyesine çıktığı hesaplanıyor.

ENFLASYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,61 olarak gerçekleşirken, haziran ayı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de yıllık enflasyonun yüzde 32-33 bandında oluşacağına işaret ediyor. Bu tabloya dikkat çeken TSB, HUV katsayısındaki yıllık artışın resmi enflasyonun yaklaşık 10 puan üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bu durumun özel sağlık sigortalarının maliyet yapısını doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

NASIL BELİRLENİYOR?

TSB, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algılara da açıklık getirerek sağlık sigortası primlerinin yalnızca HUV katsayısına göre belirlenmediğinin altını çizdi. Birliğe göre prim hesaplamalarında sağlık hizmeti maliyetlerinin yanı sıra sigortalının yaş grubundaki değişim, hasar gerçekleşmeleri, sağlık hizmetlerinden yararlanma sıklığı, aktüeryal hesaplamalar ve makroekonomik göstergeler birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle HUV'daki yaklaşık yüzde 42'lik maliyet artışının sigorta primlerine aynı oranda yansımasının söz konusu olmadığı belirtilirken, bazı sigortalılarda yaş grubunun değişmesi nedeniyle prim artışının daha yüksek seviyelerde gerçekleşebileceği ifade edildi.