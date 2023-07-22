Sağlık sektörü de Körfez'den büyük hedeflerle döndü! "Sağlık turizminde iddialıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Koordinasyonunda 200 iş insanı eşlik etti. "Bu ziyaretin Türkiye'ye katkısına sektörel değil bir bütün olarak bakmamız lazım" diyen İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Turgut Öztürk, "Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında çok önemli temaslarda bulunduk. Birçok alanda olduğu gibi sağlık ve sağlık turizmi alanında da Körfez ülkelerinde hem yatırım hem de hizmet anlamında görüşmeler yapıldı. Sağlık turizminde Körfez ülkeleri büyük önem arz ediyor. Sağlık turizmini de artık ülkemizin bacasız sanayisi olarak tabir ediyoruz. Hem yeni yatırımlar hem de sağlık turizminde Avrupa ile birlikte başı çeken Körfez ülkelerindeki hastaları Türkiye'ye çekmek için önemli girişimlerde bulunduk" şeklinde konuştu.

HASTANELERİMİZ ÖN PLANA ÇIKTI

Öztürk, ziyareti değerlendirerek şunları söyledi: "Türkiye sağlıkta tıp eğitiminden, altyapısına, tesislerinden teknolojik cihazlara önemli yatırımlar yaptı. Ülkemizde son teknoloji ile donatılan hastaneler ön plana çıkıyor. Türkiye'de deneyimli tıbbi kadro, sürdürülebilirlik ve teknoloji sayesinde hastanelerimiz diğer ülkelere kıyasla tedaviler için genellikle daha kısa bekleme sürelerine sahip. Bu da hastaların zaman kaybetmeden sağlığına kavuşmasına olanak tanıyor. Ülkemizde gelişen sağlık sektörü sağlık turizminde Avrupa ve Körfez ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Amacımız bu ilgiyi daha da artırıp sağlık turizminde dünya lideri haline gelmek. Körfez ülkelerindeki iş birliği ve anlaşmalar da buna çok önemli katkı sağlayacaktır."