Sağlık turizmi 5 milyar $’ı aştı

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekerken sağlık turizminde elde ettiği gelir de 2023'te 5 milyar doları aştı. Ağırlıklı olarak Ortadoğu, Avrupa, Balkanlar ve Rusça konuşan ülkelerden hasta çeken sektör, 2023'te 1 milyon 250 bin kişiye sağlık ve estetik hizmeti verdi. 2023'te bu rakamların çok daha üzerine çıkılabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, sektörde merdiven altı işletmeler nedeniyle ciddi bir kaçağın oluştuğunu belirterek, "Bu alanda denetimlerin daha da artırılması gerekli. Kaçak olmasaydı bu rakam 8 milyar doları aşardı" diyor.Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği (THTC) ve Romatem Hastaneler Grubu'nun Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, 2023'te 1 milyon 250 bin hastanın Türkiye'ye tedavi için geldiğini belirterek, 5 milyar doları aşkın bir gelirin oluştuğunu kaydetti. Sektörde ciddi bir kaçağın bulunduğunu anlatan Holoğlu, bunun geliri olumsuz etkilediğini kaydetti. Son dönemde sektörün yaşadığı en büyük sorunlardan birinin de vize olduğunu aktaran Holoğlu, "Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelecek hastalarımız vize almakta zorlanıyor. Vize süreçleri uzadıkça talep başka ülkelere kayıyor. Bu sorunun acilen çözümünü bekliyoruz" dedi. İstanbul depremiyle alakalı çok fazla sansasyonel haber olduğunu anlatan Holoğlu, "Bu durum da talebi negatif etkiliyor. Bu tür boş söylemlere son verilmesi gerekli. Başta THY olmak üzere havacılık sektöründe de sağlık turizmi için bazı teşviklerin hazırlanmasının sektöre ciddi katkı sağlayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. 2024 yılına dair umutlu olduklarının altını çizen Holoğlu, sorunların çözümü halinde sektör gelirinin ikiye katlanabileceğini kaydetti.Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler de, Türkiye'de 2 binden fazla saç ekim merkezinin olduğunu söyledi. Terziler, "İşini doğru yapan kurumsal yerlerin maliyetleri yüksek olduğu için, merdiven altı işletmeler daha düşük ücretlerle ekim yapıyor. Bu ciddi bir kaçağa ve vergi kaybına yol açıyor. Yetkili kurumlar gerekeni yapıyor. Ancak işletme kapatılsa da farklı bir isimle, farklı bir yerde yeniden açılıyorlar" dedi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin akredite sağlık kuruluşlarını listelediğini hatırlatan Terziler, "Bu liste sayesinde sağlık hizmeti alacak turist gideceği kurumun akredite olup olmadığını görebiliyor. Yabancı turistin akredite kurumlarda hizmet almasını sağlayabilirsek, memnuniyeti artacaktır. Bu da gelirlere yansır" yorumunu yaptı.ETHİCA, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, sektörde hasta simsarlarının çok arttığını belirterek, "Sözde aracı kurum olan bu simsarlar artık pazarı domine etmeye başladılar. Yüzde 50'lere varan oranlarda aracılık payı talep ediyorlar" dedi. Bakanlığa bağlı hastanelerin bu kişilere karşı mücadele ettiğini anlatan Akdoğan, şöyle devam etti: "Simsarlar işi merdiven altına kaydırıyor. Ancak aldıkları ücretlerin ne yasal bir karşılığı var ne de vergi ödüyorlar. Bu durum, sağlık turizmini kesintiye uğratabilir, hatta Türkiye'nin pazar payını Doğu Avrupa ülkelerine kaydırabilir. Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarımızın bu tür tehditlere karşı mücadelesinin 2024'te daha da güçleneceğine ve bu tehditleri bertaraf edeceğine inanıyoruz."