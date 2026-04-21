Sağlıklı hayata katkı fonu kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve hastalıkları önlemek amacıyla "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu" kurulması için çalışıyor. Bu kapsamda, tütün ve benzeri zararlı tüketimden elde edilen kaynakların koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor. 9 maddelik kanun teklifi taslağına göre kurulacak Sağlıklı Hayata Katkı Fonu toplum sağlığını korumaya yönelik projeler için özel bir finansman mekanizması olarak çalışacak.

KAYNAK AKTARILACAK

Taslağa göre fonun temel amacı koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, kronik hastalıkların önüne geçmek olacak. Fon üzerinden özellikle, obeziteyle, tütün ve bağımlılıkla mücadeleye, fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik projelere, sağlıklı beslenme programları gibi alanlara kaynak aktarılacak.

HARCAMALAR DENETLENECEK

Halk sağlığı kampanyaları, erken teşhis ve tarama programları, sağlıklı yaşam merkezleri, eğitim ve farkındalık projeleri desteklenecek. Fonun yönetiminin kamu otoritesi tarafından yürütülmesi, harcamaların ise belirli kriterler çerçevesinde denetlenmesi öngörülüyor.