Sağlıkta yapay zekâ tanı sürecini kişiselleştiriyor

Son yıllarda tıp alanındaki inovasyonların hızla gelişmesi ve bu gelişmede biliminin ilerlemesinin yanı sıra yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi yöntemlerinin etkili olmasıyla sağlık alanında yeni bir dönüşümün başladığını anlatan rapor, bu dönüşümü sağlık sigortacılığı açısından ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Cenevre Derneği'ne göre risk hesaplama modellerini toplumdaki hastalık oranları, ölüm oranları, yaşam süresi ve sakatlık gibi verilere dayandıran hayat ve sağlık sigortacıları, ürün ve fiyatlandırma konusundaki temel varsayımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Literatür taramasının yanı sıra sigorta, biyoteknoloji, ilaç sektörü, tıp ve akademi alanlarından uzmanlarla gerçekleştirilen bir dizi görüş alışverişine dayanan araştırma, tanı ve tedavi alanındaki başlıca gelişmeleri haritalandırarak; bunların sigorta ürünleri, risk değerlendirme (underwriting) ve düzenleme üzerindeki olası etkilerini analiz ediyor.

TEDAVİ MALİYETLERİ ZORA SOKABİLİR

Tıbbi yeniliklerin hastalık riski ve tespitinde ilerlemesi ve daha etkili tedaviler sunmasıyla ömür süresinin uzayacağını ve yaşam kalitesini artıracağını belirten rapor, buna karşılık artan tedavi maliyetlerinin ve giderek daha hassas hale gelen tanı yöntemlerinin, geleneksel ortak risk paylaşımı sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğini; erişim, eşitlik ve karşılanabilirlik konusunda da sistemi zora sokabileceğini vurguluyor. Çalışmaya göre sigortacılar, önleme ve erken teşhisi destekleyen ürünleri yeniden tasarlayarak, sigortalama yöntemlerini modernize ederek ve yeniliklerin geniş yaygınlaşması için gerekli koşullar konusunda sağlık sistemi ortaklarıyla etkileşime girerek şimdiden harekete geçmeli.