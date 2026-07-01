Sağlıkta yerli üretimde yeni dönemüretimde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi (AnkaThera- Hub) açılışında, sağlık teknolojilerinde yerli üretimi güçlendirecek yeni destek programlarını kısa sürede devreye alacaklarını açıkladı. Kacır, biyoteknoloji ve genomik araştırmalara ayrılan kaynakların artırılacağını, Ulusal Omiks Platformu'nun araştırmacıların hizmetine sunulacağını söyledi. Kacır, son bir yılda sağlık sektöründe 161 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda 70.4 milyar liralık yatırımın harekete geçirildiğini ve 5 binin üzerinde nitelikli istihdamın önünün açıldığını ifade etti. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ilaçlarına, ortopedik cihazlardan yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesinin desteklendiğini belirten Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile de biyoteknolojik ilaçlar, akıllı tıbbi cihazlar ve yenilikçi sağlık teknolojilerine büyük ölçekli yatırımlar çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Kacır, TÜBİ- TAK aracılığıyla son 23 yılda sağlık alanında 14 bin 344 projeye ve 18 bin 175 bilim insanı ile gence toplam 82 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

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