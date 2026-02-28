Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026

Sahte emlak ilanları azaldı

Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sonrası satılık konut ilanları ilk 10 günde 10 bin 554 adet azaldı. Sektör temsilcileri, üçüncü ay itibarıyla düşüşün hızlanacağını ve toplamda 240-250 bin ilanlık gerileme yaşanabileceğini öngörüyor. Uygulamanın etkisiyle ilan sayısının yaklaşık yüzde 15 azalabileceği belirtiliyor. Tüketici mağduriyetini azaltmak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek hedefiyle hayata geçirilen sistem, kiralık taşınmaz ilanlarında 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. 15 Şubat'ta ikinci aşamaya geçilerek satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre taşınmaz sahibi, mülkünü ya doğrudan kendisi ya da birinci dereceden yakını aracılığıyla ilana koyabilecek.

