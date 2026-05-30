Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sahte güneş gözlüğüne karşı ‘ucuz ürün’ uyarısı
Giriş Tarihi: 30.05.2026

Sahte güneş gözlüğüne karşı ‘ucuz ürün’ uyarısı

Sahte güneş gözlüğüne karşı ‘ucuz ürün’ uyarısı
  • ABONE OL
Yaz aylarının yaklaşmasıyla güneş gözlüğüne olan talep artarken, uzmanlar özellikle internet üzerinden satılan sahte ve denetimsiz ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği (TOGB) Başkanı Ayhan Demircan, güneş gözlüğünün yalnızca aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir ürün olduğunu belirterek, tüketicilerin gözlüklerini optik mağazalardan satın almaları gerektiğini söyledi. Demircan, UV400, CE veya TSE ibarelerinin tek başına yeterli olmadığını, ürünlerin güvenilir satış noktalarından alınmasının önem taşıdığını vurguladı. Tüketicilerin gözlüğü denemeden satın almaması gerektiğini belirten Demircan, optisyenlik müesseselerinde hem ürünün yüz yapısına uygun şekilde ayarlandığını hem de satış sonrası destek sağlandığını ifade etti. TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü ise e-ticaret platformlarında sahte ve taklit güneş gözlüklerinin arttığına dikkat çekerek, piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlere karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi. Güllü, sahte gözlüklerin yeterli UV koruması sağlamadığı için göz sağlığında kalıcı sorunlara yol açabileceğini belirterek, tüketicilerin yalnızca ürün fotoğraflarına değil garanti ve fatura detaylarına da dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte güneş gözlüğüne karşı ‘ucuz ürün’ uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA