Sahte psikolog sayısı patladı

Türkiye'de son yıllarda sahte psikolog patlaması yaşanıyor. Psikolog temalı dizi ve filmlerle vatandaşta oluşan psikolog arayışını fırsata dönüştüren sahte psikologlar, sosyal medyayı vurgun yeri haline çevirdi. Psikolojik danışman, ruh sağlığı danışmanlığı, yaşam koçluğu, NLP, kuantum terapisi, bilinçaltı temizliği, aile dizimi gibi tanımlarla insanlara sözde danışmanlık yapan ve seans düzenleyen sahte psikologlar hem toplum sağlığını bozuyor hem de milyarlarca liralık vurgun yapıyor. Türkiye'de 200-250 bin psikoloji bölümünden mezun psikolog olduğunu belirten uzmanlar sahte psikolog sayısının ise 500 bini aştığını öngörüyor.Türk Psikologları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Türkiye'de hiç diploması olmayan ya da farklı bölümlerden mezun olan binlerce kişinin danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bu sahte psikologlar netten topladıkları birkaç bilgi, okudukları 2-3 kitap ya da nereden aldıkları dahi belli olmayan sertifikalarla insanlara seans yapıyorlar. Bir psikolog etik gereği sosyal medyada reklam yapmaz. Ancak sahte psikologlar sosyal medyada ilan satın aldıkları yorumlarla binlerce kişiyi ağlarına düşürüyor. Burada ekonomik olarak yaşanan kaybın da ötesinde toplum sağlığı ciddi oranda bozuluyor" dedi.Her gün sahte psikologlarla ilgili onlarca şikâyet aldıklarını anlatan Malkoç, "Biz denetim yapıyoruz ve şikâyetlerin hemen hepsinde bu kişilerin aslında psikolog olmadığını görüyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak hem denetimler hem de cezalar yetersiz kalıyor" diye konuştu. Psikologluk mesleğinin acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Malkoç, "Bir hekim tıp fakültesinden mezun olmazsa hekimlik yapamıyorsa, psikoloji mezunu olmayanların da psikologluk yapamıyor olması lazım" ifadelerini kullandı.Psikolog Berkant Güney de ise sahte psikologlar nedeniyle intiharın eşiğine gelen danışanlarla karşılaştıklarını kaydetti. Güney, "Bu alandan mezun olmayan, sözde sertifikalarla seans ve danışmanlık yapıyorlar. Profesör bir psikologdan dahi daha yüksek seans ücreti alanlar var. Bazı isimleri ihbar ettik ancak hâlâ ciddir bir yaptırım olmadı. Sosyal medyada ilanlarla danışan topluyorlar" dedi.