Sakatlıkların kulüplere faturası 3.45 milyar euro

Avrupa futbolunun perde arkasındaki en büyük maliyet kalemlerinden biri artık transferler değil, sakatlıklar. Howden'ın yayımladığı Men's European Football Injury Index 2025 raporu, sakatlıkların büyük bir finansal yüke dönüştüğünü ortaya koydu. Rapora göre Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden kulüpler, 2020/21–2024/25 döneminde sakatlanan oyuncular için toplam 3.45 milyar euro maaş ödemesi yaptı.

ORTALAMA 150 BİN EURO

Son beş sezonda 22 bin 596 sakatlık vakası, sezon başına ortalama 4 bin 519 sakatlık anlamına geliyor. Kulüpler açısından bakıldığında, tek bir sakatlığın ortalama maliyeti 150 bin euro seviyesine ulaşmış durumda. Sakatlıkların kulüplerin kasasını en fazla zorladığı sezon 2023/24 oldu. Bu dönemde sakat oyuncular için ödenen toplam maaş tutarı 836.6 milyon euro ile rekor kırdı. Bir sezon sonra, 2024/25'te sakatlık sayısı artmasına rağmen toplam maliyetin 676.1 milyon euroya gerilemesi ise kulüplerin ücret politikaları ve kadro rotasyonunun maliyetler üzerindeki belirleyici etkisini gözler önüne serdi.

EN BÜYÜK ZARAR İNGİLTERE'DE

Rapora göre sakatlık maliyetlerinin açık ara lideri İngiltere Premier League oldu. İngiliz kulüpleri, son beş yılda sakat oyuncular için toplam 1.38 milyar euro ödedi. Bu tutar, Avrupa'nın beş büyük ligindeki toplam sakatlık maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor. Premier League'de bir sakatlığın ortalama maliyeti 260 bin euro olarak hesaplanırken, 2023/24 sezonunda bu rakam 370 bin euro ile zirveye çıktı. Kulüp özelinde listenin başında Manchester United yer aldı. Kırmızı Şeytanlar, 2023/24 sezonunda sakatlanan oyuncuları için 53.9 milyon euro maaş ödedi.