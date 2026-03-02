Saldırı sonrası piyasalarda alarm: Petrol fiyatlarında neler oluyor

Orta Doğu'da yaşanan saldırının ardından işlemlerin tamamen yeniden başlamasıyla birlikte yatırımcıların odağında enerji piyasaları yer alıyor. Küresel piyasalarda ilk tepkinin güvenli limanlara yönelim şeklinde olacağı değerlendiriliyor.
"ÖNCE GÜVENLİ LİMAN" STRATEJİSİ
Natixis'in ABD faiz stratejisi başkanı John Briggs, yatırımcıların "önce güvenli limana geç, sonra durumu değerlendir" yaklaşımını benimseyeceğini söyledi. Briggs, saldırıların kapsamı ile İran'ın verebileceği karşılığın piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti.
Kısa vadeli ABD tahvillerinin getirilerinde cuma günü görülen ve 2022 seviyelerine gerileyen hareketin sürebileceği öngörülüyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK EŞİK
Basra Körfezi'nin girişinde yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına açılan en kritik kapısı konumunda bulunuyor.
Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan 20 milyon varil petrol bu su yolundan geçiyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'in petrol ihracatının yanı sıra Katar'ın tüm LNG sevkiyatı bu rota üzerinden uluslararası pazarlara, özellikle de Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine ulaşıyor.
Roundhill Financial'dan Dave Mazza ise dünya deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.
Mazza, asıl riskin doğrudan misillemeden ziyade boğazdaki olası bir kesinti olduğuna işaret ederek, deniz trafiğinin açık kalması halinde hisse senetlerinin süreci atlatabileceğini, ancak aksi durumda belirsizliğin ciddi biçimde artacağını dile getirdi.
ZATEN GERGİN BİR ZEMİN VARDI
Columbia Threadneedle Investments portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, küresel hisse senetlerindeki yüksek değerlemelerin yatırımcıların pozisyon azaltmasını kolaylaştırdığını söyledi.
Al-Hussainy, Orta Doğu'daki gerilim öncesinde de ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin adımları, yapay zekâ kaynaklı dönüşüm süreci ve özel kredi piyasasındaki stres nedeniyle piyasaların hassas bir dengede olduğunu vurguladı. Riskten kaçışın boyutunun ise öngörülemez olduğunu kaydetti.
"DÜŞÜŞTE HEMEN ALIMA KOŞMAYIN"
Barclays stratejistleri, olası geri çekilmelerde aceleci davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Küresel araştırma başkanı Ajay Rajadhyaksha, yatırımcıların genellikle hızla yatışan jeopolitik gerilimlere alışkın olduğunu ancak bu krizin daha uzun sürebileceği riskine dikkat çekti.
Rajadhyaksha, risk-getiri dengesinin şu aşamada cazip görünmediğini belirterek, ancak S&P 500'de yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşanması halinde alım fırsatının gündeme gelebileceğini ifade etti.
PETROL FİYATI VE ENFLASYON ENDİŞESİ
Charles Schwab & Co. makro araştırma ve strateji başkanı Kevin Gordon ise gerilimin petrol fiyatlarını kalıcı biçimde yukarı taşıması halinde kısa vadeli bir enflasyon korkusunun hisse senedi piyasasını baskılayabileceğini söyledi.
Gordon, yatırımcıların haber başlıkları ile gerçek ekonomik etkileri ayırt etmesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın büyüme ya da şirket kârlılıkları üzerinde anlamlı bir etki yaratmaması durumunda piyasalardaki olumsuz tepkinin geçici kalabileceğini dile getirdi.