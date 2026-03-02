Saldırı sonrası piyasalarda alarm: Petrol fiyatlarında neler oluyor

ZATEN GERGİN BİR ZEMİN VARDI

Columbia Threadneedle Investments portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, küresel hisse senetlerindeki yüksek değerlemelerin yatırımcıların pozisyon azaltmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Al-Hussainy, Orta Doğu'daki gerilim öncesinde de ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin adımları, yapay zekâ kaynaklı dönüşüm süreci ve özel kredi piyasasındaki stres nedeniyle piyasaların hassas bir dengede olduğunu vurguladı. Riskten kaçışın boyutunun ise öngörülemez olduğunu kaydetti.

"DÜŞÜŞTE HEMEN ALIMA KOŞMAYIN"

Barclays stratejistleri, olası geri çekilmelerde aceleci davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Küresel araştırma başkanı Ajay Rajadhyaksha, yatırımcıların genellikle hızla yatışan jeopolitik gerilimlere alışkın olduğunu ancak bu krizin daha uzun sürebileceği riskine dikkat çekti.

Rajadhyaksha, risk-getiri dengesinin şu aşamada cazip görünmediğini belirterek, ancak S&P 500'de yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşanması halinde alım fırsatının gündeme gelebileceğini ifade etti.

PETROL FİYATI VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Charles Schwab & Co. makro araştırma ve strateji başkanı Kevin Gordon ise gerilimin petrol fiyatlarını kalıcı biçimde yukarı taşıması halinde kısa vadeli bir enflasyon korkusunun hisse senedi piyasasını baskılayabileceğini söyledi.

Gordon, yatırımcıların haber başlıkları ile gerçek ekonomik etkileri ayırt etmesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın büyüme ya da şirket kârlılıkları üzerinde anlamlı bir etki yaratmaması durumunda piyasalardaki olumsuz tepkinin geçici kalabileceğini dile getirdi.