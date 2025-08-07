Şam Havalimanı’na 4 milyar dolarlık yatırım

Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye'deki devasa yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.Anlaşma kapsamında, Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek.Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla, 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında mayıs ayında 7 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Kalyon Holding ve Cengiz Holding'in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek 5.000 MW'lık enerji yatırımının tamamlanmasıyla, yıllık yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Bu sayede Suriye'nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.Suriye'deki yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Yerli ve milli bir şirket olarak, tam 81 yıldır faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada insanı odağımıza alarak, gelecek nesillere miras kalacak eserler bırakmayı amaçladık. Ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil edeceğimiz insanlığa, doğaya ve çevreye katkı sunabileceğimiz projeleri gerçekleştirme gayretinde olduk. Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın inşaatını, Cengiz İnşaat'ın da içinde bulunduğu konsorsiyumla 42 aylık rekor bir sürede başarıyla tamamladık. Ardından, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle küresel çapta bağlantı merkezi sıralamasında dünya liderliğine taşıdık. Şimdi ise yönetim tecrübemiz, mühendislik gücümüz, teknik yeterliliğimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla Şam'ın bölgesel bir hava ulaşım merkezi haline gelmesine büyük katkılar sunacağımıza yürekten inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz dev yatırımların Suriye adına bir dönüm noktası olmasını, bölgesel kalkınmaya ve istikrara ciddi bir destek sunmasını diliyorum" dedi.Uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde üstlenmiş olduğumuz projeler ile savaşın izlerini silmeye katkı sağlamıştık. Şimdi de dost ülkemiz Suriye'de hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İmza atmış olduğumuz projeler ile iki ülkenin yüzlerce yıllık dostluğunu gelecek yüzyıllara taşıma gayretindeyiz. Üstlenmiş olduğumuz projelerde aynı zamanda ülkemizi temsil etmenin sorumluluğu ile yüksek kalite anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz. Bundan sonra da dost ülkemiz Suriye'de projeler üstlenmeye ve Suriye'nin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.