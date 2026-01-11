Samsun Batı Çevre Yolu’nun temeli atıldı! 40 dakikalık yol, 10 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, karayolunun; yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu kaydetti. Uraloğlu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayollarının, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsur olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK"

Son 24 yılda, karayolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlanmış durumdadır. 2025 yılı içerisinde; 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre de tünel inşa ettik. Bu yıl içinde de 280 kilometre bölünmüş yol ve 735 km bitümlü sıcak kaplama yapmayı planlıyoruz. Böylece 2026 yılı sonunda; bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 300 kilometrenin üzerine, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 33 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızla, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyoruz."

SAMSUN'UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 91 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, Samsun'un, Karadeniz'in kuzey kapısı olarak limanı, modern lojistik merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesiyle Türkiye'nin en stratejik ticaret ve üretim üslerinden biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, bu dinamik ekonomik yapının, hızla artan nüfus ve sanayi hareketliliğiyle birleşince, Samsun'u hem bölgesel hem de uluslararası transit trafiğin kilit geçiş noktası yaptığını dile getirdi.

Uraloğlu, "Güçlü üretim kapasitesiyle ihracatını sürekli artıran şehrimiz; kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantılarıyla Orta ve Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezi haline gelmiştir. Bizler de Samsun'un bu potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Samsun Çevre Yolu'nu, çevre yolunun devamında Canik Viyadükleri'ni, Tekkeköy, Bafra Kavak ve Havza Köprülü Kavşaklarını, yine Havaalanı Köprülü Kavşağı gibi birçok projeyi hizmete sunduk. Ve şimdi, Bölge Müdürlüğüm döneminde araziyi adım adım gezerek proje çalışmalarını yürüttüğüm Samsun'un ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olan Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelini atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

SAMSUN BATI ÇEVRE YOLU 16,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Şehrin hızla büyüyen sosyo-ekonomik yapısı ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle, özellikle batı aksında şehir içi arterlerin ağır yük taşımakta zorlandığını söyleyen Uraloğlu, "Transit trafiğin şehir merkezinden geçmesi hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de lojistik akışını yavaşlatıyordu. İşte bu nedenle, Samsun Batı Çevre Yolu'nu hayata geçiriyoruz. Toplam 16,3 km uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğimiz bu proje bünyesinde; toplam 1.757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yer alacak." diye konuştu.

"TRANSİT TRAFİĞİN ŞEHİR MERKEZİNDEN AYRILMASIYLA TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTACAK, KENT İÇİ YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK"

Uraloğlu, Batı Çevre Yolu tamamlandığında Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağı gibi şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağını hem de bölgesel lojistik akışı daha hızlı ve kesintisiz hale getireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Transit trafiğin şehir merkezinden ayrılmasıyla trafik güvenliği artacak, kent içi yaşam kalitesi yükselecek. Proje güzergâhında ticaret, servis ve lojistik alanlarının gelişmesiyle ekonomik hareketlilik artacak, inşaat sürecinde ve sonrasında istihdam desteklenecek. Alternatif koridorlar sayesinde acil durum ve afet anlarında tahliye imkânları güçlenecek, vatandaşlarımızın iş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyon güçlenerek bölgesel ticaret ve turizme büyük katkı sunulacak."

ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN 2 MİLYAR 157 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, "Samsun Batı Çevre Yolu'muzun yapımı bittiğinde; şu anda 29,6 kilometre kat edilerek 40 dakikada geçilen mevcut güzergâh, 16,3 kilometrelik yeni yolumuzun güzergahı ile 13,3 kilometre kısalarak 10 dakikada geçilebilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlayacağız." bilgisini paylaştı.