Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi işletmelerine ek süre: Yıllık cetvel teslimi 8 Mayıs'a uzatıldı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 12:22

Sanayi işletmelerine ek süre: Yıllık cetvel teslimi 8 Mayıs’a uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletmeler için 2025 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli verme süresinin uzatıldığını açıkladı.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletmelerin 2025 dönemi Yıllık İşletme Cetveli verme süresinin uzatıldığını açıkladı.

SÜRE 8 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan duyuruda, Sanayi Sicil Tebliği kapsamında işletmelere tanınan yükümlülüğün yeni takvimle birlikte 8 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

İŞLETMELERE KOLAYLIK SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Alınan kararla, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletmelerin yıllık bildirim süreçlerini daha sağlıklı şekilde tamamlamalarının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda işletmeler, 2025 dönemine ilişkin Yıllık İşletme Cetveli'ni belirlenen yeni süre içinde sisteme iletebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

