Sanayi Marmara’dan Anadolu’ya yayılacak

Sanayı Alanları Master Planı ile sanayi alanları Anadolu'ya yayılırken, yeni sanayi gelişim koridorları oluşturulacak. Yeni planla Türkiye genelinde topyekûn kalkınma sağlanacak. Planın ilk fazı ile Samsun–Mersin hattı özelinde kapsamlı mekânsal analizler gerçekleştirildi. İlerleyen aşamalarda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayacak yeni sanayi gelişim koridorlarının devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda sanayi yatırımlarının ülke geneline yayılmasını sağlayacak 4 yeni sanayi koridoru belirlendi. Buna göre Samsun–Mersin, Mersin– Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarının kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor. Özellikle Mersin–Şırnak Sanayi Gelişim Koridoru birçok stratejik sektör açısından öne çıkıyor. Bu hatta petrokimya, enerji, kimya, makine, savunma sanayi, gıda işleme ve tekstil sektörlerinde önemli yatırımların yapılması planlanıyor. Koridorun aynı zamanda Suriye ile ekonomik iş birliklerini güçlendirmesi bekleniyor. Tarım ve doğal taş ürünleri, hurda metal ve demirin işlenmesi, yapı malzemeleri, mobilya, enerji altyapı bileşenleri, çimento, seramik, inşaat çeliği ve tekstil alanlarında ticaretin gelişmesi öngörülüyor. Sanayi Alanları Master Planı'na ek olarak Batman, Şanlıurfa ve Mardin için yeni rezerv sanayi alanlarının belirlenmesine yönelik yer seçimi çalışmaları da sürüyor. Son yıllarda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde organize sanayi bölgelerinde önemli bir artış yaşandı. 2002 yılından sonra bölgede 20 OSB kurulurken, 2026 itibarıyla toplam OSB sayısı 30'a ulaştı. Üretimde bulunan parsellerde 423 bin kişi istihdam edilirken, tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdamın 520 bin kişiye çıkması bekleniyor.

TAŞINMA TEŞVİK EDİLECEK

Sanayi yatırımlarının dengeli dağılımını sağlamak amacıyla Marmara Bölgesi'ndeki bazı sanayi tesislerinin Anadolu şehirlerine taşınması da teşvik edilecek. Bu kapsamda birinci bölgedeki makinelerin 4, 5 ve 6'ncı teşvik bölgelerine taşınmasıyla gerçekleştirilen yatırımlara, taşınılan bölgedeki istihdam teşviklerinin uygulanması planlanıyor. Böylece sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yoğunlaşması desteklenecek.

İKİ KATINDAN FAZLA BÜYÜYECEK

Türkiye'de yaklaşık 160 bin hektar olan planlı sanayi alanlarının 350 bin hektara çıkarılması hedefleniyor. Böylece toplam planlı sanayi alanı iki katından fazla büyüyecek. Yeni oluşturulacak yatırım bölgeleri ise mevcut planlı sanayi alanlarına yaklaşık yüzde 37 oranında ilave kapasite sağlayacak. Yeni sanayi alanları mevcut organize sanayi bölgelerinden farklı bir modelle geliştirilecek. "Mega endüstri bölgeleri" olarak tasarlanan bu alanların büyüklüğü mevcut organize sanayi bölgelerinin ortalama büyüklüğünün 10-11 katına ulaşabilecek.



13 İLDE YENİ SANAYİ YATIRIM ALANI

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yeni yatırım bölgelerinin kurulacağı iller şöyle: Adana, Hatay, Mersin, Konya, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak. Bu iller belirlenirken lojistik imkânlar, liman bağlantıları, deprem riski, tarım alanları ve su kaynakları gibi kriterler dikkate alındı.