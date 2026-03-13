Sanayi sitelerinde dönüşüm hızlandı

TÜRKİYE'NİN dört bir yanındaki küçük sanayi sitelerinde son yıllarda dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Uzun yıllar tornacı, kaportacı ve ustaların el emeğiyle şekillenen atölyeler, artık dijital teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle üretim yapmaya başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 2.500 küçük sanayi sitesi ve 750 binden fazla işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerde çalışanların sayısı ise 2 milyona yaklaşıyor. Son dönemde özellikle CNC tezgâhları, lazer kesim makineleri, robotik sistemler ve akıllı üretim yazılımları küçük atölyelerde hızla yaygınlaşmaya başladı. Daha önce yalnızca büyük fabrikalarda görülen bu teknolojiler, artık küçük işletmelerin de üretim kapasitesini artırıyor. Özellikle otomotiv yan sanayi, metal işleme, makine parçaları ve savunma sanayi tedarik zincirinde faaliyet gösteren atölyelerde teknoloji yatırımları dikkat çekiyor.

DEVLET DESTEKLERİ ETKİLİ OLDU

Bu dönüşümün arkasında ise artan devlet teşvikleri bulunuyor. KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın makine-teçhizat destekleri, dijital dönüşüm hibeleri ve faiz destekli kredileri küçük işletmelerin yatırım iştahını artırdı. 2026 itibarıyla dijitalleşme ve üretim teknolojilerine yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Bazı programlarda yatırım tutarının yüzde 50'sine kadarına hibe, kalan kısmına ise düşük faizli kredi imkânı sunuluyor. Bu teşvikler sayesinde son iki yılda binlerce küçük atölye CNC ve otomasyon yatırımı yaptı. Sanayi sitelerindeki değişimi hızlandıran bir diğer unsur ise yeni kuşak işletmeciler.

GENÇLER ÖNCÜLÜK EDİYOR

Mühendislik eğitimi almış genç girişimciler, babalarından devraldıkları atölyeleri mikro üretim merkezlerine dönüştürüyor. Bu dönüşüm, küçük sanayi sitelerini yalnızca tamir ve bakım merkezleri olmaktan çıkarıp katma değerli üretimin yapıldığı küçük fabrikalara dönüştürüyor. Artan teşvikler ve teknolojik yatırımlarla birlikte sanayi sitelerinde otomasyonun önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor.