Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi ve tarım İskenderun Limanı’na daha hızlı ulaşacak
Giriş Tarihi: 1.06.2026

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi ile Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirterek, "Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız" ifadesini kullandı. Uraloğlu, proje doğrultusunda Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometrelik 2 kara yolu ve 1 demir yolu tüneli inşa edileceğiani kaydetti.

