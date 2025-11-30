Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: SABAH’ın misyonu takdire şayan

Türk basınının köklü çınarlarından Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Milli iradeden ve demokrasiden yana tavrını net şekilde ortaya koymuş olan Sabah Gazetesi'nin bu misyonu takdire şayandır. Gazetenizin, ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında elde ettiği kazanımların kamuoyu ile buluşmasındaki rolü ise son derece kıymetlidir. Sabah'ın Milli Teknoloji Hamlesi'ne verdiği değer, ülkemizin geleceği için atılmış stratejik adımların devamı açısından da önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan değerli yayınlarınızın başarıyla sürmesini temenni ediyor, emek veren tüm ekibinizi kutluyor; okuyucularınıza selam ve saygılarımı sunuyorum.