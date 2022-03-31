Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ne 40 bin yeni istihdam

Türkiye'de
sanayi ve teknoloji üretimini artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için Kuzey Marmara'da düğmeye basıldı. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında devreye alınan 'Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi' ile hedef, 40 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye'nin katma değerli üretimini artırmak. Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
'ndan 2.1 milyar TL'ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı'nın Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ne dönüşen projesiyle ilgili bilgi veren Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin
, "Bölgemiz, Kuzey Marmara Otoyolu
'na 2.5 dakika giriş-çıkış mesafesinde ve havalimanına yakın. Burada üretilen ürünleri dünya ticaret pazarına sunmak istiyoruz" dedi.
YATIRIMDA CİDDİ BİR TALEP VAR
Yeltekin, şöyle konuştu: "Vadi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun da yanında. Ayrıca içinde Hızlı Tren İstasyonu
da bulunacak. Değerli ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nin içerisinde otelden, akaryakıt istasyonuna, yeme içme merkezinden mağazalara kadar birçok tesis yer alacak." Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal
ise sanayi bölgeleri için yaptıkları araştırmalarda büyük bir talep olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Bu yatırımda ciddi bir ilgi ve talep topladık. Bu doğrultuda yatırım, istihdam ve ihracatın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda yatırımlarımızı artıracağız" diye konuştu.