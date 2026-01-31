Sanayi yatırımlarında 81 il için yeni öncelikler belirlendi

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve yerel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla hazırlanan Yerel Yatırım Konuları Listesi güncellendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tebliğde yer alan listede, her il için belirlenen yerel yatırım konularında değişikliğe gidildi. 81 ili kapsayan liste; bölgelerin rekabet gücünü artırmayı, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi ve kalkınmayı daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, listenin oluşturulmasında yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede henüz üretimi bulunmayan ancak başarı potansiyeli yüksek sektörlerin geliştirilmesi ile sektörel öncelikler doğrultusunda ileri ve geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterlerin esas alındığı belirtildi.

Güncellenen listeyle birlikte, illerin yatırım çekme kapasitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanıyor.