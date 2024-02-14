Sanayide çalışan kadın sayısı 8 kat arttı

Türkiye sanayisindeki istihdam ve ara eleman sorununa çare kadınlar oldu. Kadınlara yönelik verilen SGK teşviki, yükselen maaş skalası ve teknolojiye bağlı olarak fiziksel iş yükünün azalmasının etkisiyle sanayide kadın istihdamına ilgi arttı. Rakamlara göre son 5 yılda sanayideki kadın oranı 8 kata varan oranda artış gösterdi. Kadınların toplam istihdam içindeki payı da yüzde 33'e ulaştı. Bu artışta kimi şirketlerin ilanlara 'kadın şartı' getirerek çıkması etkili oldu. Bu firmalardan biri olan BSH, Çerkezköy'de faaliyet gösteren fabrikasında çalıştırmak üzere tek seferde 400 kadını işe aldı. Firmanın verdiği ilanlarda "Kadın forklift elemanı arıyor" yazması da gözlerden kaçmadı. Son birkaç yıldır sanayi odaları tarafından yürütülen "Sanayide Kadın Eli" projesinin de beklenenden fazla ilgi gördüğü ortaya çıktı. Konyalı sanayiciler ise sadece kadınlara ustalık eğitimi veren akademi açtı. İstihdam garantili kurstan eğitim alan 100'den fazla usta göreve başladı.Konya'da faaliyet gösteren MVD Makine de kendi personelini yetiştirmek amacıyla, şirket bünyesinde akademi kurarak kadın ustalar yetiştirmeye başladı. Bursa'da da ağır sanayide çalışan kadınlar, zorlu iş şartlarına rağmen en az erkekler kadar başarılı oluyor. Metal otomotiv parça imalatı alanlarında çalışan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, 2.5 yıl önce uygulamaya koydukları politika ile ağır sanayide kadınlar için istihdam alanı oluşturdu. Kısa sürede pek çok kadından iş başvurusu alan bazı firmalarda ise kadın çalışan oranı yüzde 50'yi geçti.Birçok fabrika da özellikle kaynakçılık gibi uzmanlık gerektiren ve zor bulunan dallara yönelik olarak kadınları eğitmeye başladı. Kadınların genetik olarak ellerinin bu işe daha yatkın olduğunu ve titremediğini belirten sanayiciler, özellikle ince kaynak gerektiren yerlerde kadınların daha başarılı olduğunu söylüyor. Kocaeli Dilovası'nda elektrik kabinleri ve panoları üreten bir fabrikadaki tüm kaynak işlerini 5 yıldır kadınlar yapıyor. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kadın istihdamını destekliyor. Bakanlık, 49 bin mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar TL destek sağladı. İŞKUR verilerine göre, sanayide çalışan kadın mühendis sayısı da yüzde 5'lerden yüzde 38'ler seviyesine yükselmiş durumda.TÜİK'IN önceki gün açıkladığı 2023 Aralık ayına ilişkin veriler kadın istihdamında çifte rekor kırıldığını ortaya koydu. Erkek istihdam sayısı bu dönemde 21 milyon 476 bin olurken, istihdam oranı yüzde 66.1 olarak hesaplandı. Kadınlarda ise söz konusu dönemde hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31.9'a yükseldi.