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Giriş Tarihi: 12.2.2022

Sanayide üretim artışı hız kesmiyor

Sanayide üretim artışı hız kesmiyor
YENİ ekonomi modeli çerçevesinde ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen Türkiye'de, üretim artışı çift haneli büyüme beklenen 2021'in son ayında da beklentiyi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1.6 ile 0.3 olan beklentinin 5 kat üstünde arttı. Sanayi üretim endeksinde yıllık artış ise yüzde 14.4 ile 10.9 olan beklentinin üstüne çıktı. Sanayi üretiminde yıllık bazda 6 ayın en yüksek artış hızı yakalandı. Analistler üçüncü çeyrekte yüzde 9 olan sanayi üretim endeksindeki artışın, son çeyrekte yüzde 11.4'e ulaştığına dikkat çekerek, 2021'in tamamındaki büyümenin yüzde 10-12 aralığında gerçekleşebileceğini belirtti.

CARİ AÇIK % 58 AZALDI
Cari açık da 2021'de yüzde 58.1 azalarak 14 milyar 882 milyon dolara geriledi. Milli gelire oranı yüzde oldu.
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Sanayide üretim artışı hız kesmiyor
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