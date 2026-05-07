Sanayide yeni dönem: Enerji gökten, su gölden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelindeki tüm organize sanayi bölgelerinin (OSB) yeşil OSB'ye dönüştürülmesi talimatı uygulamaya geçti. OSB'ler üretimde kullandıkları enerjiyi güneşten; soğutma, temizlik ve üretim prosesleri gibi tüm alanlarda kullandıkları suyu ise yağmurdan elde etmeye başladı.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, sanayi içerisinde bataklık alanı kurutarak oluşturdukları gölde yağmur suyu topladıklarını anlatarak, "İşletmelerde kullandığımız suyun büyük kısmı yağmur suyu. Ayrıca yaptığımız güneş enerjisi yatırımları ile enerji ihtiyacımızı da yenilenebilir sistemlerden karşılıyoruz" dedi.

Ankara'nın Malıköy bölgesinde kurulu olan Anadolu OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sanayideki dönüşüm stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SU SANAYİDE 2 BİN TL, EVDE 7 BİN TL

Bu yıl Türkiye'de yapılacak olan 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde tüm sektörler yeşil dönüşümlerini hızlandırmaya başlarken, üretimin lokomotifi olan sanayi bölgeleri de bu dönüşüme ayak uydurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2026'da OSB'ler için yağmur suyu toplama ve yönetimini zorunlu hale getirirken, Tuncay örnek OSB olarak 8 yıl önce bu uygulamayı Anadolu OSB'de başlattıklarını anlattı.

Bir dönem bataklığa dönüşen, OSB kurulurken ise yağmur suları ile can suyu verdikleri Uyuz Gölü'nü yeniden canlandırdıklarını ve buradaki suyu OSB'de kullandıklarını anlatan Tuncay, "70 bin metrekare büyüklüğünde 140 bin metreküp suya sahip bir gölümüz var ve burası yağmur suyu ile besleniyor. Bütün fabrikaların çatılarındaki sular burada birikiyor. Etrafına 7 bin 500 civarında ağaç diktik. 8 yıldır çalışanların aileleriyle gelerek katılabildiği bir balık tutma yarışması dahi yapıyoruz.

Geçen sene gölden 50 bin metreküp su kullanıldı. Bütün ağaç sulamalarını bu suyla yapıyoruz. İşletmemde 50 çalışan var ben ayda 2 bin lira su parası veriyorum, evimde ayda 7 bin lira su parası veriyorum, 2 kişi yaşıyorum. İşletmede kullandığımız suyun büyük kısmı yağmur suyu. Tuvalette, bahçe sulamalarda yağmur suyu kullanıyoruz. Evlerde su maliyeti yüksek ama şuan sanayide yağmur suyunun maliyeti sıfır" diye konuştu.

ÇATILARA GES TALEBİ

OSB'de kurdukları 1 megavat güneş santrali ile toplam tüketimlerinin 6'da birini yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını anlatan Tuncay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) çatılarda panel kurulumunu teşvik edecek yeni düzenlemeler yapmasını da talep etti.

150 FABRİKADA 9 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bölgenin tarihsel gelişimi ve güncel verilerine ilişkin detayları da paylaşan Tuncay, Anadolu OSB'nin 31 Aralık 2002 tarihinde 410 hektarlık bir alanda kurulduğunu anımsattı. Mayıs 2026 itibarıyla ulaşılan rakamları aktaran Tuncay, "Mayıs 2026 itibarıyla Anadolu OSB'de makine, elektrik, savunma, bilişim, metal işleme, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 150 fabrikada yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Bölgemiz tamamlandığında ise 300 fabrikada yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Bu minvalde, Anadolu OSB'nin Ankara'nın yükselen üretim üssü ve üretimden istihdama büyüyen bir sanayi ekosistemi olduğunu ifade etmekten onur duyarım" dedi.

