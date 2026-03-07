Sanayide Yeşil Dönüşüm için yeni adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlıkta düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK

Törende konuşan Kacır, Türkiye'de sanayinin çevre dostu dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmaları güçlendirdiklerini belirtti.

Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm ilgili kurumlarımızla Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hem sanayi sektörlerinde karbon emisyonunu azaltacak yatırımların hızlanması hem de döngüsel ekonomiye ilişkin inisiyatiflerin güçlenmesi için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.

Protokol kapsamında yeşil üretim ve temiz teknoloji uygulamalarının teşvik edilmesi, atıkların ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek.

"SIFIR ATIK TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ"

Sıfır Atık Vakfı'nın hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli bir rol üstlendiğini belirten Kacır, vakfın Türkiye'ye COP31 Zirvesi'nin gelmesi için güçlü bir inisiyatif yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Birleşmiş Milletler gündemine taşınan "Sıfır Atık" yaklaşımının küresel ölçekte kabul gören bir modele dönüştüğünü ifade eden Kacır, bu yaklaşımın Türkiye'nin önemli markalarından biri haline geldiğini vurguladı.

Kacır ayrıca önümüzdeki dönemde TÜBİTAK, KOSGEB ve TSE gibi kurumlarla yürütülecek çalışmalarda Sıfır Atık Vakfı ile daha güçlü bir işbirliği yapılacağını kaydetti.

COP31 İÇİN HAZIRLIK

Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne de değinen Kacır, zirvenin Türkiye'nin sıfır atık ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını dünyaya anlatmak için önemli bir platform olacağını söyledi.

Kacır, "Bakanlığımızın yürüttüğü pek çok inisiyatifi, Türkiye'nin otomobili Togg başta olmak üzere yeşil dönüşüm alanındaki öncü çalışmalarımızı küresel sahneye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da protokolün sanayide çevre dostu dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ağırbaş, işbirliği kapsamında Sıfır Atık Forumu, İstanbul Sıfır Atık Haftası ve COP31 etkinlikleri gibi platformlarda birlikte çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, zirvede Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev üstleneceğini ifade etti.

BAKANLAR OTURUMU HAZİRANDA

Ağırbaş ayrıca sanayide yeşil dönüşüm konusunu ele almak üzere haziran ayında Bakan Kacır'ın ev sahipliğinde "Bakanlar Oturumu" düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Uluslararası kuruluşların da katılımının beklendiği toplantıda, ülkelerin sanayi ve teknoloji alanında iklim politikalarına ilişkin beklentilerinin ele alınacağı belirtildi.