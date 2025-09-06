Sanayinin başkentine dev metro hattı! Kocaeli Körfezray Metrosu’nun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanayinin başkenti Kocaeli'de, kentiçi ulaşım altyapısına yepyeni bir soluk getirecek Körfezray Metro Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Bugün, Kocaeli'nin ulaşım geleceğine damga vuracak, modern, konforlu ve çevreci bir ulaşım ağıyla şehrin çehresini değiştirecek bu anlamlı projeyi hayata geçirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ GENELİNDE İNŞA ETTİĞİMİZ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 745 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşların trafik sorununun çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometredir. Şu anda bizleri bir araya getiren Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta da 89,1 kilometre kentiçi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 76,9 kilometre uzunluğunda olan 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına da devam ediyoruz. Yine, İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya illerimizde 144,8 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmış olacağız."

Yüzölçümü ve nüfus bakımından büyük bir paya sahip olmasa da Kocaeli'nin, imalat sanayinde ve üretimde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olarak adeta bir çekim merkezi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 80'i ve ilk 1000 işletmeden ise 137'si Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. 2024 yılında da 41 milyar dolar ihracat Türkiye'nin dış ticaretine yaklaşık 20'lik dev bir katkı sağladı. Bu rakamlar, Kocaeli'nin yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de önemli bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

KOCAELİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 410 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, bu sebeplerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Kocaeli'yi karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu projeleriyle güçlendirdiklerini, kentiçi ulaşımını desteklemek için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 410 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 514 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolları ile Kocaeli'yi dört bir yandan otoyol ağıyla sardık. Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'yi İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarına, Sakarya'ya ve Düzce üzerinden Ankara'ya bağlayarak doğu-batı hattında hızlı bir geçiş sağlıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ise Kocaeli'yi Bursa, Balıkesir ve İzmir'e doğrudan bağlıyor, böylece Marmara'dan Ege'ye uzanan bir köprü oluşturuyor. Ayrıca Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştirerek geçiş süresini 1,5 saatten sadece 6 dakikaya düşürdük."

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde Kocaeli'yi yüksek hızlı tren ile tanışan ilk şehirlerden biri yaptıklarını da belirterek "Köseköy Lojistik Merkezi ile ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile şehir hastanesine ulaşımı 15 dakikaya indirdik." açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de önemli projeleri de bir bir hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, "Güney Otoyolu kapsamında proje çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. KMO ile Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak yolu yatırım programımıza teklif edeceğiz. Derince Liman Bağlantısı'nın ise ihale sürecini tamamladık." dedi.

"BU KADİM ŞEHRİ ULAŞIM BAŞKENTİ YAPMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ"

Kocaeli'de; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Otogar - Alikahya – Stadyum ve Akçaray Tramvay Hatları ile Bakanlık tarafından inşa edilen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın hizmete devam ettiğini belirterek "Bu 3 hattın toplam uzunluğu 17,3 kilometre ama Kocaeli'nin tarih, kültür, sanayi ve eğitim imkanları ile hızla büyüyen şehir yapısından dolayı daha fazla kentiçi raylı sistem hattına ihtiyacı var. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kocaeli'mizin kentiçi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projeleriyle bu kadim şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

GEBZE OSB-DARICA SAHİL HATTI YOĞUN YERLEŞİM BÖLGELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Yapım çalışmaları devam eden 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nı da çift hat olarak inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Tasarım hızı 90 kilometre olan bu hattımız, 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yoğun yerleşim bölgelerini metro konforunda birbirine bağlayacak. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı'na, Adliye İstasyonu'nda ise ileride yapılacak bir metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişim mümkün olacak." şeklinde konuştu.

"KOCAELİ'NİN KENTİÇİ RAYLI SİSTEM AĞINI; 17,3 KİLOMETREDEN ALIP 61,2 KİLOMETREYE YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ"

Şimdi de Kocaeli'nin Kentiçi ulaşımına nefes aldıracak; Körfezray Metrosu'nun temelini attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Özetlemek gerekirse şu anda Bakanlığımızca yapımı devam eden hatlarla birlikte Kocaeli'nin kentiçi raylı sistem ağını; 17,3 kilometreden alıp 61,2 kilometreye yükseltmiş olacağız." dedi.

KÖRFEZRAY 28,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Tamamlandığında adeta şehrin nabzını hızlandıracak olan Körfezray'ı, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kocaeli'nin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına güç katacak bir hamle olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kocaeli'nin doğu-batı aksında, 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilecek ve 18 istasyon ile Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek. Saatte 80 kilometrelik tasarım hızıyla ilk yıllarında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının ileride 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"TBM KAZILARINI NİSAN 2027'DE, TÜM KAZILARI İSE NİSAN 2028'DE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

49 bin 710 metresi TBM kazısı olmak üzere toplam 58 bin 252 metre kazı ile modern mühendislik tekniklerini kullanacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "6 adet TBM makinesiyle, günde 10 metre hızla kazı yaparak, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası TBM kazılarını Nisan 2027'de, tüm kazıları ise Nisan 2028'de tamamlamayı planlıyoruz. İlk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi- Otogar arası 10 istasyon ile 14 kilometrelik hattı 2028 yılında, hattın tamamını ise 2029 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Körfezray'ın Kocaeli'nin mevcut ve planlanan ulaşım ağlarıyla tam bir entegrasyon da sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen metro güzergahımız üzerindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşımız Körfezray üzerinden; İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi'nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay ile, İzmit Milli İrade Meydanı'nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatlarıyla, Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezleri'nde de diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak. Bu entegrasyonlar sayesinde, Kocaeli'nin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız. Özellikle Şehir Hastanesi, Otogar ve Seka Park gibi yoğun yolcu hareketliliğine sahip bölgelere erişimi kolaylaştırarak, günlük hayatınızı daha konforlu hale getireceğiz."

Bakan Uraloğlu, Körfezray'ın ikinci etabıyla, hattın kapsamını daha da genişleteceklerini vurgulayarak "Körfez Atalar'dan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na uzanacak bu etap, Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet verecek ve şehrin kentiçi ulaşım altyapısını geleceğe taşıyacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Proje'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmalarının güzel örneklerinden biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yerel yönetimlerimizle merkezi hükümetin iş birliği, Kocaeli'nin hak ettiği modern ulaşım ağını inşa etmemizi sağlıyor. Tüm bu projelerimiz, ilimizin lojistik ağını ve çekim merkezi kimliğini güçlendirirken, sanayi, ticaret ve inovasyon kapasitesini daha da artırıyor. Ama Kocaeli, sadece sanayinin değil, aynı zamanda dayanışmanın, çalışkanlığın ve geleceğe umutla bakmanın da şehridir. Körfezray Projesi, bu güzel şehre yakışır bir eser olarak hem günlük hayatınıza kolaylık sağlayacak hem de Kocaeli'nin ekonomik gücüne güç katacaktır." şeklinde konuştu.