Sanayinin dijital dönüşümüne 5G imzası

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom ile Türkiye sanayisinin çatı kuruluşu İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayinin dijitalleşme sürecine yön verecek stratejik bir iş birliğine imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in katılımıyla, İSO'nun Beyoğlu'ndaki merkezinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Türk Telekom güçlü fiber altyapısı ve 5G vizyonuyla sanayinin dijital dönüşümüne katkı sunarken, İSO ise üyelerinin bu sürece uyum sağlamasına rehberlik edecek. İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerinin de sunulacağı iş birliği, pilot uygulamalar ve demonstrasyon projeleriyle uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve sanayinin dijital dönüşümünü destekleyecek ortak proje ve platformların geliştirilmesini kapsıyor. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından 5G'nin yüksek hız, çoklu cihaz bağlantısı, yüksek veri taşıma kapasitesi, düşük gecikme süresi faydalarının endüstriyel dönüşümdeki rolüne dikkat çekmek amacıyla Türk Telekom'un oluşturduğu '5G Deneyim Alanı' ziyaret edildi.

SANAYİYE DESTEK



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir. Tam da bu nedenle, Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzaladığımız iş birliği protokolü büyük stratejik önem taşımaktadır. Bu protokol kapsamında Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İstanbul Sanayi Odası üyelerimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacaktır. Bu iş birliği, Bakanlığımız ile Türk Telekom'un sanayimize sunduğu en somut dijital desteklerden biri olacaktır" dedi.

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK



Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin teknoloji ile güçlenmesini önceliklendiriyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını sanayicilerimizle buluşturuyor, üretimde verimlilik ve rekabetçiliği artıracak çözümleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Bu iş birliğiyle aynı zamanda sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasını, verimlilik ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini anlatan Şahin, "İSO'nun sanayi ekosistemindeki güçlü rolü ile Türk Telekom'un ileri teknoloji altyapısı ve mühendislik gücünü bir araya getirerek, Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



VAR OLMA MESELESİ



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 5G teknolojisiyle sanayide dijital dönüşümün artık bir tercih değil, var olma meselesi olduğunu söyledi. "Bugün Türk Telekom ile imzaladığımız protokol kapsamında duyurulan 5G teknolojisi, bizim için yalnızca bir iletişim hızı anlamına gelmiyor; üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bir ekosistemin anahtarı konumunda" diyen Bahçıvan, "Türk Telekom'un 'Herkes için 5G' mottosuyla geliştirmiş olduğu yerli ve milli teknolojik çözümleri, sanayicilerimizin üretim tecrübesiyle buluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle, sanayide her alanda dijital bir sıçrama olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ENDÜSTRİ BÜYÜYECEK



İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerini de içeren protokolle, sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasına yönelik analiz ve yönlendirme çalışmaları yürütülmesi, 5G, Endüstri 4.0, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında kapasitenin geliştirilmesi, pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Türk Telekom haberleşme altyapısı, bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri, veri merkezi, siber güvenlik ve dijital platform çözümleriyle protokol kapsamındaki çalışmalara katkı sunarken; 5G, Endüstriyel IoT, yapay zekâ, büyük veri ve sektörel dijital çözümler kapsamında sanayi işletmelerine teknik danışmanlık, pilot uygulamalar ve örnek projeler geliştirecek.

TELEKOM'DAN 5G'YE GEÇİŞTE TÜKETİCİLERE TELEFON SEÇME ŞANSI

Türk Telekom, yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'yi herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor. Türk Telekom, güncel cihaz portföyünde 17 bin 500 TL ile 20 bin TL bandında yer alan ve geleceğin hızı 5G'yi destekleyen modelleri ön plana çıkarıyor. Bu fiyat aralığında, özellikle orta üst segment performansıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Redmi 15C 5G, Noting Phone 1, General Mobile GM 26 Pro, Oppo A5 5G ve Tecno Spark 40 5G gibi modeller, teknoloji meraklılarının yeni gözdesi haline gelmiş durumda.

YENİ TARİFE VE AVANTAJLAR

Türk Telekom mağazalarından cihaz satın almak isteyen müşterileri sadece uygun fiyatlar değil, aynı zamanda cazip kampanya kurguları da karşılıyor. "Yeni Nesil Tarifeler"e geçiş yapan kullanıcılara özel, seçili 5G uyumlu telefonlarda ciddi indirim fırsatları tanımlanıyor. 5G uyumlu cihazını Türk Telekom mağazalarından alan veya mevcut 5G cihazıyla kampanyaya katılan faturalı müşterilere, 30 gün boyunca geçerli 50 GB hediye internet tanımlanıyor. Kredi kartına peşin fiyatına taksit veya faturaya ek ödeme kolaylıkları ile bütçeyi sarsmadan en yeni teknolojilere sahip olmak mümkün.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE ADIM



5G teknolojisi, sadece daha hızlı internet değil, aynı zamanda düşük gecikme süresiyle oyunlarda ve video içeriklerinde kusursuz bir deneyim vaat ediyor. Türk Telekom'un 20 bin TL altındaki bu seçkisi, yüksek maliyet bariyerini ortadan kaldırarak her kullanıcının bu hıza ortak olmasını sağlıyor. Eğer siz de hem bütçenizi korumak hem de 5G dünyasına hızlı bir giriş yapmak istiyorsanız, en yakın Türk Telekom mağazasını ziyaret edebilir veya Türk Telekom Online İşlemler üzerinden stoktaki modelleri inceleyebilirsiniz.