Sanayinin yıllık katma değeri 250 milyar $

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
, Türkiye'nin bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı" dedi. Bakan Kacır, Terminal İstanbul x SSCI, İnovasyon ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir ivme yakaladığını ifade etti. Türkiye'nin ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıktığını vurgulayan Kacır, "Hedefimiz 2030'a gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlamak ve Turcorn'ların toplam değerinin 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak" dedi.