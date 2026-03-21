Sandıktaki emekler iyilikle dokunuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), sandıklarda bekleyen ve kullanılmayan çeyizlik eşyaları ekonomiye ve sosyal yardımlaşmaya kazandırmak amacıyla "Sandıktan Sadakaya" projesi yürütüyor. Vakıf bünyesindeki İyilik Atölyeleri'nde hayat bulan proje ile anne yadigarı danteller, kanaviçeler ve kumaşlar, gönüllü kadınların ellerinde modern tekstil ürünlerine dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

İYİLİK ODAKLI

Yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen proje, kuşaklar arası bir köprü kurarak geleneksel el emeklerini günümüze taşıyor. TDV'nin 38 ilde bulunan İyilik Atölyeleri ve 81 ildeki kadın kolları aracılığıyla toplanan bağışlar nevresim takımı, runner, namaz elbisesi, bebek bohçası ve tasarımsal çantalara dönüştürülüyor. Vakıftan alınan bilgiye göre sandıkta uyuyan eşyalar adeta yeniden hayat buluyor. Hayır çarşılarında satılan bu ürünlerden elde edilen gelirler projelere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kaynak olarak aktarılıyor.

'KULLAN-AT'A KARŞI

Projenin ilk yılında ulaştığı veriler ise toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koydu. Yaklaşık 5 bin gönüllü kadın projeye aktif destek verdi. Atölyelerde bugüne kadar 15 bine yakın yeni ürün üretildi. Üretilen ürünlerin bir kısmı satılarak geliri bağışlanırken bir kısmı da "Hayata Başlarken" projesi kapsamında yeni evlenen dar gelirli çiftlere çeyiz, yeni doğan bebeklere ise bohça olarak hediye ediliyor. Proje, sadece bir yardım faaliyeti değil aynı zamanda modern dünyanın tüketim alışkanlıklarına karşı bir farkındalık hareketi olmayı amaçlıyor. Projeyle, toplumda yaygınlaşan kullan-at kültürüne karşı israfın önüne geçmek ve ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. El emeği ürünler, sandıklarda çürümek yerine hayra dönüştürülerek kalıcılaşıyor. Vakıf, sandıklarında veya dolaplarında bu tür el emeği ürünleri bulunan tüm kadınları bu hatıraları iyiliğe dönüştürmek üzere bağış yapmaya davet etti.