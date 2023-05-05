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Giriş Tarihi: 5.5.2023 15:32 Son Güncelleme: 5.5.2023 15:41

Şanlıurfa’da pamuk ekimine başlandı

Şanlıurfa’nın bereketli topraklarında ‘beyaz altın’ olarak bilinen pamuğun ekimine başlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da pamuk ekimine başlandı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran ovasında çiftçiler "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta ekime başladı.
Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor. Bölgede yetiştirilen pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlanıyor.

Çiftçiler, Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) artan sulama imkanları sayesinde daha yeşil bir çehreye kavuşan Harran Ovası'nda pamuk ekimine başladı.

Harran Ovası'nda Mayıs ayından itibaren havaların ısınmasıyla birlikte birçok çiftçi, pamuk ekme hazırlığına başladı. Nisan ayında hazırlanan tarlalar sulandıktan belli sonra pamuk tohumları tarlalara ekilir.

Ekimden önce birçok aşamadan geçirilen tarlalar ilk önce zararlı otlardan arındırılıyor ardından ekilmeyen araziyi suluyorlar burada sulamanın ardından bir hafta nadasa bırakılıyor. Çıkan yabancı otları tekrardan tarladan temizleyerek ardından pamuk ekimi işlemi başlamakta. Şanlıurfa'da tüm bölgelerde pamuk ekim zamanı 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında yapılmakta.

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Şanlıurfa’da pamuk ekimine başlandı
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