Santralin kalbine ilk enerji verildi

Önümüzdeki yıl devreye girmesi beklenen, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nde önemli bir eşik aşıldı. Santralin birinci güç ünitesi elektrik enerjisi vermeye hazır hale geldi.Rusya nükleer enerji kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu'da elektrik enerjisinin şebekeye verilmesi ve dağıtımı için tasarlanan şalt tesisinin bir bölümüne harici enerji şebekesinden nominal gerilim verildi. Bu işlem, gaz yalıtımlı şalt tesisinin, 1. güç ünitesi tarafından üretilecek elektrik enerjisini Türkiye ulusal elektrik şebekesine dağıtmaya hazır olduğunu doğruladı. Gerilim verilmeden önce şalt tesisinin izoleli metal gövdelerdeki toplama bara sistemleri, devre kesiciler, ayırıcılar, transformatörler gibi elamanlarının montaj ve devreye alma işlemlerini içeren kapsamlı bir çalışma tamamlandı. Devreye alma çalışmalarını, Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtekhenergo uzmanları yürüttü.Uzmanlar nominal gerilim sağlandıktan sonra, 72 saat boyunca ekipmanın nasıl çalıştığını kontrol etti. Bu sürenin sonunda, Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin elektrik enerjisini almak ve dağıtmak için tasarlanan şalt tesisinin sistemlerinin işlerliği, montaj kalitesi ve proje belgelerinin gerekliliklerine uygunluğu teyit edildi. Rosatom Uluslararası Üretim A.Ş. Genel Müdürü ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, "Tesis ekipmanının birinci güç ünitesinden elektrik enerjisinin verilmesine hazır hale gelmesi, proje genelinin seyri açısından önemli ve bizim açımızdan da sembolik anlam taşıyan bir kilometre taşıdır. Geçen yıl, ilk tedarikçi ekipmanı teslim edemeyince, söz konusu ekipman için fiilen yeniden Çin ile sözleşme yapmak zorunda kalmıştık. Bugün ekipmanların tedarikiyle ilgili zorluklar geride kaldı" dedi.Dedusenko, şalt tesisi ekipmanının montajı ve devreye alınması çalışmalarına Rus uzmanların yanı sıra Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde eğitim almış genç Türk mühendislerin de dâhil olduğunu belirtti.Kapalı metal gövdeye sahip bir şalt cihazı olan tesisin ekipman bileşenleri, gaz geçirmez bir muhafaza ile kaplı. Bu muhafazanın içinde, yüksek elektriksel yalıtım özelliklerine ve yüksek yangın güvenliğine sahip bir gaz olan kükürt heksaflorür kullanılıyor. Elektrik dağıtım ekipmanlarını sınırlı bir alana yerleştirmek için tesis teknolojisi yer alıyor. Tüm ekipman kompleksinin montajı ve devreye alınması tamamlandığında, tesis Akkuyu NGS ünitelerinde üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye ulusal elektrik şebekesine ulaşmasını sağlayacak.Akkuyu Santrali'nin birinci ünitesi Alman ambargosu nedeniyle gecikmişti. Alman Siemens'in Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Akkuyu'ya teslim etmediği kilit parçalar Güney Kore ve Çin'den tedarik edilmişti. Birinci ünitenin önümüzdeki yıl sisteme elektrik vermeye başlaması bekleniyor. 4 üniteden oluşan santralin 4 bin 800 megavatlık tam kapasiteye ulaşması, tüm ünitelerin sisteme alınması 2028 sonunu bulacak. Santral tam kapasite çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.