Sarı sayfaya ikinci el araç denetimi artırıldı

Rekabet Kurulu ikinci el araç ilan pazarında faaliyet gösteren sahibinden. com'un pazardaki gücünü diğer hizmetlerini desteklemek veya bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kullanmasına izin vermedi. Soruşturmada araç ilanları sırasında elde edilen kullanıcı verilerinin ve yoğun reklam faaliyetlerinin, platformun kendi ikinci el araç alım-satım hizmeti olan Otobid lehine kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun ilgili pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi. Soruşturma devam ederken sahibinden.com tarafından bazı taahhütler sunuldu. Kabul edilen bu taahhütlerle birlikte Sahibinden.com üzerinden araç ilanı veren kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak Otobid'e yönlendirilmeyecek. İlan verme sürecinde elde edilen kullanıcı verileri Otobid için kullanılmayacak. Otobid'e yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.