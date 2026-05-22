Şarj soket sayısı 43 bini aştı! İstanbul, tüketimde ilk sırada...

İSTANBUL, TÜKETİMDE İLK SIRADA

Nisanda elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 651 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9 bin 410 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 604 megavatsaatle İzmir takip etti.

Toplam şarj soket sayısı nisanda 43 bin 9'a yükseldi, martta ise 41 bin 938 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde AC şarj soket sayısı 24 bin 468'e, DC şarj soket sayısı da 18 bin 541'e ulaştı.

Öte yandan, martta 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı nisanda 427 bin 486'ya yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör