Sarsılmaz’dan 81 ülkeye ihracat!

Grup olarak yüzde 10'u mühendis, 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Sarsılmaz, başta Düzce Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile yaptığı iş birliği sonucunda geliştirdiği projelerle sektöre yeni yeteneklerin katılması için çalışırken, 42 marka tescili, 12 özgün tasarım, 13 patent ve 9 faydalı model ile de dünya savunma sanayinde takip edilen bir marka olma özelliğini taşıyor. Grup olarak 100 milyon doları geçen bir ihracat potansiyeli olduklarını belirten yetkililer, bu rakamı 2022 de daha da artıracaklarını belirtti.

RAKİPLERİMİZDEN ÇOK İLERDEYİZ

Sarsılmaz tarafından geliştirilen ve üretilen tabanca, askeri tüfek, makinalı tüfek ve mühimmatların hem Türk ordusu hem de emniyet güçleri tarafından kullanıldığını belirten Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Yakın bir zamana kadar ülke olarak ithal ettiğimiz ve karşılığında yüz milyonlarca dolar döviz ödediğimiz ürünlerin daha da kalitelisini fabrikamızda üreterek hem paramızın ülkede kalmasını hem de rekabetçi fiyatlarla temin edilmesini sağlıyoruz. Üstelik bu silahları kullanan güvenlik güçlerimizden aldığımız geri dönüşlere ve onların arazide duyduğu ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde adapte etme yeteneğimiz sayesinde rakiplerimizden çok ilerdeyiz" dedi.

ATAK 1 VE 2 İLE HÜRKUŞ'UN SİLAHLARI SARSILMAZ'DAN

Tabanca ve askeri tüfeklerin yanı sıra Milli Helikopter Projesi Atak-1 ve Atak-2'nin silahlarını da üretmeye başladıklarını belirten Aral Aliş, tüm dünyanın yakından takip ettiği SİHA Hürkuş'un da kanat altı silahlarını geliştirdiklerini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan birkaç yıl önce ithal silahlarla donatılmış Atak helikopterinin artık bu silahları ve topları kendimiz üretmeye ve geliştirmeye başladık. TRMekatronik olarak, önümüzdeki yıl ihraç edilecek Atak 1 helikopterinin ilk 30 adet topunun teslimatını yapacağız.

Tamamen Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli olarak üretilecek bu ürünümüz ile kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçileceği gibi, yapacağımız ihracat ile de cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız. Bugüne kadar ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından bize verilen tüm görevleri başarıyla tamamlayan şirketimiz, bundan sonra da verilecek her türlü görevi, zorluğuna bakmaksızın üstlenmeye hazırdır."

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE CİDDİ BİR SIÇRAMA YAŞANIYOR

Türk Savunma Sanayiinde ciddi bir sıçrama yaşandığını ve ürünlerimize tüm dünyadan talebin olduğunu söyleyen Aral Aliş, "Zorunluluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçlar, silah sistemleri, mühimmatlar gibi birçok dalda geliştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra hammadde ve yan sanayimizin de gelişmesiyle sektörün yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaştı. 3 milyar doların üzerinde ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan sektör yüksek katma değerli ihracat konusunda da ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin toplam ihracattaki kilogram fiyatı ortalaması 1,5 dolar, savunma sanayiinde ise 65 dolar seviyelerinde. Sarsılmaz olarak bizim ihracat kilogram birim fiyatımız ise 200 doların üzerinde. Rekabetin en yoğun olduğu ABD pazarına da önemli ölçüde ihracat yaptık" diye konuştu.

ABD'DEN SARSILMAZ'IN TABANCALARINA İKİ ÖDÜL

Sarsılmaz tarafından üretilen Sar 9 modeli tabancaların ABD pazarında çok tutulduğunu ve ödüler aldığını belirten Aral Aliş, "SAR9 modelimiz ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde "Okurların Seçimi Altın Ödülü"ne, SAR 9X ise ABD'de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target dergisinin düzenlediği Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödüllerini aldılar. ABD'ye tabanca ihracatımızı her sene katlıyarak artırıyoruz. Rekabetin en yoğun olduğu pazarlardan birinde Türk güvenlik güçleri ve ordusu için ürettiğimiz bu tabanca ile yakaladığımız başarıdan dolayı son derece gururluyuz" dedi.