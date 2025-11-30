Satılan 100 otodan 18’i elektrikli

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobillere olan ilgi hızla büyüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre eylülde elektrikli otomobil satışları yüzde 33.1 artışla 12 bin 706 adet oldu. Ağustosta elektrikli otomobil satışları 17 bin 480 adetti. Yılın ilk 10 ayında ise toplam 132 bin 346 adet elektrikli otomobil satıldı. Satışlar yüzde 133.9 arttı. Elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay Eylül 2025 sonu itibarıyla yüzde 17.8 oldu. 2025 sonunda elektrikli otomobil pazarının 170-180 bin adetler civarında kapanacağı tahmin ediliyor.Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son beş yılda katlandı. 2020'de sadece 3 bin 710 adet olan trafikteki elektrikli otoların sayısı 2025 Ağustos itibariyle 309 bin 255 adete çıktı. 2025'e 6 bin 71 adetlik satışla başlayan elektrikli otomobil pazarında voltaj daha sonraki aylarda artma trendine girmişti. Şubatta 10 bin 324, martta 12 bin 704, nisanda 13 bin 191, mayısta 16 bin 802, haziranda 25 bin 646, temmuzda 17 bin 225, ağustosta 17 bin 480 adet elektrikli otomobil satıldı.Elektrikli araç pazarında yaşanan büyüme, şarj altyapısına da yansıdı. Şarj altyapısı hızla arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'de toplam 33 bin 592 şarj soketi aktif durumda. Bunların 14 bin 308'i DC (hızlı), 19.284'ü AC (yavaş) tipte hizmet veriyor.Otomotiv, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Hem yaratılan istihdam, hem satılan otomobillerden elde edilen vergi, ekonominin çarklarının dönmesini sağlıyor. Otomotiv ayrıca uzun yıllardır Türkiye ihracatının da lokomotifi konumunda bulunuyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı eylülde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarında çift haneli artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik, "Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışı kaydettik" diye konuştu.Eylülde ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği Ülkeleri ihracattan yüzde 74 pay aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 19 artışla 2 milyar 704 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 14 azaldı. Eylül ayında Afrika Ülkelerine yüzde 22 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 43, Ortadoğu Ülkeleri'ne yüzde 12 düşüş kaydedildi.Avrupa'da şehir içi elektrikli otobüs satışları hızla artıyor. 2018'de Avrupa'da sadece 750 elektrikli otobüs satılırken, 2024'te bu rakam 7 bin 779 adete çıktı. 2025 sonu itibariyle satışların 10 bin adeti geçmesi bekleniyor. Büyüyen pazarda Avrupalı üreticilerin payı düşerken, Çinli ve Türk firmalarının payının arttığı görülüyor. Brüksel'de düzenlenen Busworld 2025 Otobüs Fuarı'nda da Çin ve Türkiye'nin ağırlığı görüldü. Ancak Türk markaların standları fuardaki en büyük ve en gösterişli stantlar olarak öne çıktı. Fuara Türkiye'den Anadolu Isuzu, BMC, Bozankaya, Habaş, Karsan, Otokar, Temsa gibi otobüs üreticisi firmalar katıldı.Busworld'e Türkiye 107 firma ile katılıyor. Türkiye'yi, 87 firma ile Çin, 70 firma ile Almanya izliyor. Ev sahibi Belçika'nın katılımcı sayısı ise 23. 2023'de düzenlenen fuarda da Türkiye 96 firmayla fuara en çok katılım sağlayan ülke olmuştu. Türkiye'yi 79 firmayla Almanya, 61 firmayla Çin takip etmişti.