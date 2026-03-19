Savaş ABD’ye ağır bedel ödetiyor! Pentagon İran’a saldırıların devamı için 200 miyar dolar istedi

PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK SAVAŞ BÜTÇESİ

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.