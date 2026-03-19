Haberler Ekonomi Haberleri Savaş ABD'ye ağır bedel ödetiyor! Pentagon İran'a saldırıların devamı için 200 miyar dolar istedi
Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:51 Son Güncelleme: 19.03.2026 10:04

Savaş ABD'ye ağır bedel ödetiyor! Pentagon İran'a saldırıların devamı için 200 miyar dolar istedi

Trump yönetiminin Orta Doğu'da İran'a karşı başlattığı savaş ABD'yi zorlamaya başladı. Savaşın maliyeti. 12 milyar dolara yaklaşırken, Pentagon İran'a saldırıları sürdürebilmek için 200 miyar doların üzerinde rekor düzeyde ek bütçe istedi.

Savaş ABD’ye ağır bedel ödetiyor! Pentagon İran’a saldırıların devamı için 200 miyar dolar istedi
ABD/İsrail tarafından İran'a karşı 20 gündür devam eden savaş Trump yönetime ağır bedel ödetmeye başladı. Trump NATO'dan istediği desteği alamazken, Pentagon'un İran'a saldırıların sürdürülebilmesi için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği ortaya çıktı.

PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK SAVAŞ BÜTÇESİ

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.

SAVAŞIN MALİYETİ KATLANIYOR

ABD'nin İran'a yönelik saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde mühimmat kullandığı ve 6 günde savaşın maliyetinin en az 11,3 milyar dolara mal olduğunu öğrenilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

